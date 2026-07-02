Imagen de archivo de un operario de Infoca luchando contra un incendio forestal en Villablanca.

El contexto Desde Infoca afirmaron que "los agentes medioambientales no participan en la extinción de incendios forestales" en respuesta a la noticia de laSexta informando de que el Gobierno andaluz había reducido un 14% el número de agentes.

UGT ha exigido responsabilidades políticas al Gobierno de Juanma Moreno tras la controversia generada por un tuit del Plan Infoca que negaba la participación de los agentes medioambientales en la extinción de incendios, un hecho que el sindicato califica de "grave insulto institucional". La polémica surgió luego de que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Andalucía redujera en un 14% el número de agentes medioambientales. UGT subraya que la normativa vigente reconoce la labor de estos agentes en la extinción de incendios y demanda una rectificación pública, una investigación interna y el cese de responsables por la desinformación emitida.

UGT exige responsabilidades políticas al Gobierno de Juanma Moreno tras negar el papel de los agentes medioambientales en la extinción de incendios. Un comunicado que han realizado tras la reacción del Plan Infoca a una publicación de laSexta.

En concreto, desde este medio informamos de que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno Bonilla cuenta con 96 agentes de medio ambiente menos en junio de 2026 de los que contaba en septiembre de 2025. Esa merma de responsables en la prevención y extinción de incendios supone una reducción del 14% de efectivos en un año.

Una noticia a la que, desde Infoca, respondieron con un tuit en sus redes sociales donde aseguraban que "los agentes medioambientales no participan en la extinción de incendios forestales". Una afirmación falsa que tuvieron que borrar instantes después y sobre la que ahora piden explicaciones desde UGT.

"Para este sindicato, dicha afirmación constituye un grave insulto institucional a un colectivo que desempeña funciones esenciales de prevención, vigilancia, investigación, coordinación y extinción dentro del dispositivo Infoca, además de suponer una desinformación inaceptable emitida desde un canal oficial de la Administración andaluza", señalan en el comunicado que han hecho público.

Desde el sindicato recuerdan que la normativa desmiente de forma rotunda la públicacion que realizaron. "La participación de los agentes medioambientales en la extinción de incendios forestales no es una cuestión opinable, sino un hecho recogido expresamente en la normativa vigente", destacan.

"La Ley 3/2025 reconoce sus funciones en materia de prevención, vigilancia, investigación y extinción de incendios forestales. Asimismo, la Orden de adscripción del Plan Infoca 2026 incorpora a centenares de agentes medioambientales en puestos operativos", recuerdan, añadiendo que la propia documentación oficial "acredita la participación directa de los agentes medioambientales en la coordinación y extinción de incendios forestales".

Por tanto, consideran que la publicación que realizaron es un "desprecio" al trabajo de los agentes sobre el terreno, recalcando que los agentes medioambientales han paticipado "de manera histórica" en la extinción de incendios, en la coordinación de medios, en la dirección técnica y en el seguimiento operativo de todos siniestros forestales.

"Negar públicamente esta realidad desde una cuenta institucional supone menospreciar el trabajo desarrollado durante décadas por cientos de profesionales y generar una falsa percepción sobre la organización del dispositivo Infoca", critican.

UGT exige, ante la "gravedad" de los hechos, una rectificación pública expresa reconociendo la participación de los agentes medioambientales en las labores de extinción de incendios forestales, la apertura de una investigación interna para depurar responsabilidades, y el cese inmediato de quienes autorizaron o difundieron una información contraria a la normativa y a la realidad operativa del dispositivo.

Un comunicado que zanajan dejando claro que no permitirán desde el sindicato que se utilicen canales oficiales para "desacreditar a un colectivo esencial" en la protección del medio natural andaluz y la seguidad de la ciudadanía.

Por su parte, la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) también se ha pronunciado tras conocerse la medida del Gobierno de Juanma Moreno.

"Que el Gobierno de Juanma Moreno no esté gestionado correctamente la extinción de incendios forestales, al reducir la dirección de extinción que realizan los agentes medioambientales, es un error que sufre el patrimonio medioambiental y la ciudadanía", han asegurado en una publicación en sus redes sociales, destacando que todavía están "a tiempo de corregir".

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