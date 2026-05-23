La UDEF desvela una operación de Plus Ultra para llegar al Gobierno: "Delcy que llame a Ábalos; o alguien con ZP"

Los detalles En una conversación entre Julio Martínez Sola y Rodolfo Reyes, directivos de Plus Ultra, el segundo sugirió que la dirigente venezolana llamase al exministro, tras lo que Martínez Sola apuntó: "O alguien con Zapatero".

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha descubierto conversaciones entre los implicados en la presunta trama de Plus Ultra, investigada por la Audiencia Nacional, sobre el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea durante la pandemia. Según un informe de la UDEF, los directivos Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola discutieron cómo influir políticamente para obtener ayudas, mencionando a Zapatero y al entonces ministro José Luis Ábalos. Reyes sugirió contactar a la dirigente venezolana Delcy Rodríguez para hablar con Ábalos, mientras que Martínez Sola destacó que Zapatero era "pro Sánchez y pro Maduro".

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detectado conversaciones de los implicados en la presunta trama de Plus Ultra que investiga la Audiencia Nacional en la que conversaban sobre el rol del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir el rescate para la aerolínea en plena pandemia, señalando que era una persona "pro Sánchez y pro Maduro".

En un informe que la UDEF ha remitido al juez José Luis Calama, y al que ha tenido acceso laSexta, los agentes destacan una conversación del 30 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia entre los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, este último actual presidente de la aerolínea.

En este sentido, los agentes de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal señalan que los responsables de la aerolínea, que recibió un rescate de 53 millones de euros en 2021, abrieron dos vías de influencia con ese objetivo: una a través de Zapatero y otra con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Según los mensajes plasmados en el informe, Rodolfo Reyes --exconsejero de la compañía-- preguntó a Martínez Sola cómo llegar "a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento, etc", a lo que el presidente de Plus Ultra contestó que el CEO, Roberto Rosell, director financiero, se lo había comentado ya: "Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías".

"Delcy que llame a Ábalos", le sugirió Reyes en alusión a la dirigente venezolana, en mensajes extraídos de su teléfono móvil por las autoridades de Estados Unidos y aportados a la investigación. "O alguien con Zapatero", apuntó a continuación Martínez Sola.

Además, la Policía señala que en esa misma conversación Reyes le comentó "Sirve pa' algo ese 'señor'", mientras que Martínez Sola expresó que Zapatero "es pro Sánchez" y que "el fin justifica los medios". "Y pro Maduro", añadió el exconsejero, que le comentó que iba a preguntar "por sus amigos en Caracas" y que "crisis es oportunidad" y tenían que "encontrarla".

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