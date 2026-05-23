Una de las mejores profesoras del mundo critica la cantidad de burocracia que asumen: "Entras y ya tienes informes que rellenar"

Los detalles Muchos docentes no quieren asumir puestos de dirección por la carga de trabajo y el poco reconocimiento que tiene su esfuerzo. Nos lo cuenta Ana Hernández, quien también es jefa de estudios en un instituto de Leganés.

Ana Hernández, destacada como una de las 10 mejores profesoras del mundo, imparte clases de Arte en un instituto público de Leganés y es jefa de estudios. Con 14 años en el equipo directivo, describe su labor diaria como llena de sorpresas, aunque enfrenta problemas crecientes, como la salud mental del alumnado. Hernández critica la excesiva burocracia que enfrentan los equipos directivos, lo que desanima a muchos docentes a asumir estos roles. A pesar de estos desafíos, ha revolucionado la enseñanza al unir a profesores y alumnos en un aula colaborativa, promoviendo el trabajo en equipo.

Ana Hernández, quien ha sido nombrada como una de las 10 mejores profesoras del mundo, imparte clases de Arte en un instituto público de Leganés y, además, es la jefa de estudios y lleva 14 años en el equipo directivo del centro.

La mujer cuenta que su día a día "está lleno de sorpresas" y que lo que más le gusta de su trabajo es que nunca sabe "lo que va a ocurrir". "Entro a trabajar, doy mis clases y luego estoy en jefatura. Me encanta tener la puerta abierta para que cualquiera entre a contarme lo que quiera", expresa.

Sin embargo, la maestra subraya que los problemas que tienen en la actualidad "son más grandes y graves". "Hay muchos problemas de salud mental en nuestro alumnado y hay muchas veces en las que sientes que no solo eres docente o equipo educativo sino que tienes que hacer de psicólogo, terapeuta, investigador o casi de policía y no estamos formados para ello", subraya.

En lo referente a por qué cada vez hay menos docentes que quieren formar parte de los equipos directivos, Hernández afirma que "hay muchas causas". "El trabajo en el equipo directivo ahora mismo es abrumador, la burocracia es abrumadora y los profesores saben que no es un trabajado que vaya a ser muy reconocido ni a nivel económico ni a nivel social", lamenta.

En este sentido, la maestra critica la cantidad de burocracia a la que se tienen que enfrentar cada día: "Entras a trabajar y tienes un montón de informes que rellenar. Termina el día y tienes esos mismos informes y otros tantos, porque en el día a día van surgiendo cosas que tienes que ir solucionando", manifiesta.

A pesar de toda esa burocracia, Ana Hernández ha sido capaz de revolucionar el aula y ha sido elegida como una de las 10 mejores profesoras del mundo. "La idea que tuve fue unir a seis o siete profesores de Secundaria en una misma aula con casi 80 alumnos trabajando todos juntos", indica, a lo que añade que considera que "la forma de mejorar el centro es también mejorar la profesión docente y dejar de trabajar en solitario para trabajar todos en equipo".

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