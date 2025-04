Así son los audios que delatan el enchufe de Jésica, ex pareja de Ábalos: "No tengo ni puta idea de lo que se hace allí"

Por voz y boca de la propia Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, tal como podemos escuchar en unos audios a los que ha tenido acceso laSexta, sabemos que no iba a trabajar donde ella dice que trabajaba. Donde, según los contratos que tenía en TRAGSATEC y en INECO, debía trabajar.

Junto a esos audios, la fotografía de Jésica (que podemos ver en este vídeo) que Koldo García, asesor de Ábalos, envió a la presidenta de Adif antes de su entrevista para INECO. Un puesto al que nunca acudió pero por el que sí cobraba.

"Lo primero que yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí o si puedo decir que voy o si digo que no...o sea, yo tendría que poner lo que él me diga", afirma Jésica. Su supuesto jefe, era Joseba García, hermano de Koldo, bajo las presuntas presiones del entonces ministro de Fomento. Los turnos y los horarios le generaron algún que otro problema.

"Me están haciendo enviar la parte todas las semanas, me están haciendo ya pedir qué días quiero de vacaciones (...) y tenemos esto con el parte de las horas, que ya le dije que lo había pasado la semana pasada y le estoy preguntando y me dice: 'Claro, es que ya hemos comenzado con la semana el horario laboral de jornada de verano'. Eh, muy bien Joseba, es que yo nunca he trabajado con una jornada de verano", confesaba Jésica.

Y eso, que llegó a usar ese supuesto trabajo para garantizarse el horario de mañana en la Facultad y poder viajar los fines de semana con su pareja, José Luis Ábalos: "Para que me den ese medio crédito, para el año que viene quitarme las clases de los viernes y entonces así tener desde el jueves por la tarde hasta el domingo por la tarde libre. Se lo comenté a José porque así mira, si nos tenemos que ir a algún lado o lo que sea pues tengo desde el jueves por la tarde yo ya me puedo ir a cualquier lado con él, y si por lo que sea tiene cosas que hacer, pues yo me quedo en el hotel estudiando", dice la expareja de Ábalos.

Sin embargo, esos sueldos no son los únicos que Koldo conseguiría para Jésica, también un piso a su elección, pagado por el exministro, a través de su asesor, Koldo García: "Hola, Koldo. Hemos visto el apartamento pero vamos, enano no, lo siguiente. O sea, no...no sé. Mira que eran 80 metros cuadrados pero súper pequeñito, no sé...y además tenía una forma la casa un poco rara (...) Le he mandado un mensaje a José, porque el que a mí me gusta se puede reservar a partir del 2 de abril. Ya me había hecho a la idea de que este tiene un gimnasio, que tiene piscina, tiene unas vistas súper bonitas y es una casa amplia".

Por todo ello, ya tuvo que dar explicaciones en el Supremo, hoy le tocaba el turno en la Comisión del Senado del caso Koldo, pero no ha acudido, alegando "motivos de salud".