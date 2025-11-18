Un viaje desconocido levanta las sospechas de Sudáfrica tras la misteriosa llegada de 153 gazatíes hace unos días

Los detalles A Sudáfrica han llegado dos vuelos con cientos de pasajeros procedentes de la Franja de Gaza. Las circunstancias de su salida y el viaje todavía no están claros.

La llegada de 153 gazatíes a Sudáfrica ha generado sospechas debido a las circunstancias en las que se produjo. Sin documentación ni billete de vuelta, los pasajeros, entre ellos una madre con un niño de un año, fueron retenidos durante horas. Este no es un caso aislado, ya que semanas antes otro avión llegó desde Gaza con 180 personas. En total, más de 300 gazatíes han sido trasladados desde el desierto del Néguev a Johannesburgo, con escala en Kenia. Una ONG desconocida ofrece una nueva vida lejos del conflicto, lo que algunos consideran un posible plan para vaciar Gaza.

La misteriosa llegada de 153 gazatíes a Sudáfrica en avión hace tan solo unos días ha levantado las sospechas del país. Todos ellos estuvieron retenidos dentro durante horas.

Aterrizaron sin nada, muchos, sin documentación y sin billete de vuelta. "Ha sido un viaje muy cansado. Tengo un niño de un año", decía una de las pasajeras

Un viaje inesperado, cuyas circunstancias todavía no están claras, que ha levantado muchas sospechas a las autoridades sudafricanas. "No hay ningún gobierno que trate bien el pasaporte palestino. No tiene los mismos derechos que cualquier pasaporte europeo", lamentaba otro pasajero.

Este no es el primer vuelo sospechoso a dicho país. Hace poco más de dos semanas otro avión llegó desde Gaza con 180 personas. En total, más de 300 gazatíes que Israel trasladó hacía el desierto del Néguev y volaron a Johannesburgo con escala en Kenia.

Un viaje de lo más extraño con una ONG desconocida que vende la posibilidad de empezar una nueva vida lejos de un territorio devastado por la guerra. "Esto encajaría con el plan de vaciar Gaza", explica Guillermo Pulido, analista militar.

Una nueva vida que podría ser una estafa o, peor aún, el plan de Donald Trump y Netanyahu para vaciar Gaza.

