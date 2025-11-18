Ahora

Tras el informe de la UCO

Sánchez insiste en que el PSOE ha actuado "de manera contundente" con el caso Cerdán: "Es el tiempo de la justicia"

El contexto Este martes se ha conocido el último informe de la UCO sobre el patrimonio del ex secretario de Organización del PSOE en el que se constata que Santos Cerdán y su familia recibieron beneficios de Servinabar y usaron la tarjeta de crédito de la empresa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este martes en que el PSOE ha actuado "de manera contundente" con el caso Cerdán. Así se ha pronunciado Sánchez en una rueda de prensa posterior a una reunión con el presidente de Ucrania, al ser preguntado por el último de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del ex secretario de Organización del PSOE.

En el informe los investigadores señalan que la familia de Cerdán fue beneficiada por Servinabar e incluso usaron la tarjeta de crédito de la empresa. También se recoge un documento sobre "peticiones de nombramiento" del PNV que habría remitido Cerdán a Koldo García para solicitar el nombramiento de tres cargos públicos.

Tras ser preguntado por este informe, Sánchez ha defendido que "el Gobierno de España y el PSOE desde el primer minuto que se conocieron este tipo de situaciones hemos colaborado con la justicia y actuado con contundencia".

"Es el tiempo de la justicia", ha señalado el líder del PSOE, quien ha defendido que en su formación "hemos asumido esa responsabilidad política hemos actuado de manera contundente".

Por otro lado, Sánchez también ha sido preguntado por la reunión de la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, con Santos Cerdán. Este lunes Díez declaró ante el juez que se reunió dos veces con el ex secretario de Organización del PSOE en abril de 2024 para ofrecerle el contenido de sus investigaciones.

Sánchez se ha mostrado tajante sobre si tuvo conocimiento sobre esta reunión. "La respuesta es bien sencilla, no", ha declarado al ser preguntado por ello.

