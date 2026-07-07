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Le Pen no será la única: Puigdemont, Lula y otros candidatos convictos que se presentaron a unas elecciones

Los detalles En España se presentó desde la cárcel a unas elecciones Oriol Junqueras después del procés, quien no solo no se vio afectado por su situación, sino que acabó obteniendo los mejores resultados para ERC a nivel nacional.

Candidatos convictos
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Marine Le Pen ha anunciado que se presentará a las elecciones para el Elíseo en 2027 pese a la condena que pesa sobre ella y que se ha ratificado este martes. Ahora bien, la ultraderechista francesa no es la primera política que acudirá a unos comicios como convicta.

De hecho, en España ya hay quien hizo campaña desde la cárcel. Así actuó Oriol Junqueras incluso tirando de holograma y sacó sus mejores resultados para Esquerra Republicana a nivel nacional. Meses después en las europeas, lograron tres eurodiputados. La novedosa fórmula, funcionó. Por otro lado, en Estados Unidos un preso saco un millón de votos en las presidenciales. Pero hay otros casos más recientes.

Sin ir más lejos, Carles Puigdemont se presentó a las elecciones catalanas de 2024 desde el exilio. Llevaba siete años viviendo en Bélgica para evitar su detención por las causas derivadas del procés. Si entraba en España, debía ser detenido. Pero el logró burlar a la Policía. El 8 de agosto apareció en Barcelona en un mitin de unos solos minutos. Ahora bien, supuso un golpe de efecto. Puigdemont logró huir sin ser detenido y su partido logró 35 escaños mejorando sus resultados anteriores. Eso sí, perdiendo la Generalitat.

En 2018, Lula Da Silva encabezaba todas las encuestas electorales en Brasil. Y lo hacía pese a estar en la cárcel condenado por corrupción y blanqueo de capitales. Toda la campaña de su partido giraba en torno a él. Hasta que la justicia electoral prohibió su candidatura.

También Leopoldo López lideró desde prisión una campaña electoral que logró derrotar al chavismo en las elecciones legislativas de 2015. Le habían metido por liderar las protestas contra Nicolás Maduro y acabó venciéndole. La reciente ganadora de las elecciones en Perú, Keiko Fujimori, pasó 13 meses en prisión acusada de blanqueo de capitales. Realizó la campaña unos meses después de abandonar la prisión preventiva. Los debates electorales giraron sobre su situación judicial y perdió esos comicios de 2021 por solo 45.000 votos.

La argentina Cristina Fernández de Kirchner no hizo campaña desde una celda, pero sí enlazó cuatro ciclos electorales consecutivos, de 2017 a 2025, condicionados directamente por la evolución de sus procesos judiciales. Las decisiones de los tribunales influyeron en todas esas elecciones.

Son algunos de los ejemplos de los políticos a los que la cárcel no les ha destruido su carrera política.

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