El Tribunal Constitucional podría retomar la deliberación del recurso interpuesto hace once años por el PP contra la Ley del Aborto. Ocurrió cuando el gobierno de Zapatero aprobaba la nueva reforma, que sustituía la ley de plazos de 1985, y el Partido Popular se movilizó en las calles y presentó también un recurso ante el Tribunal Constitucional que no ha sido resuelto hasta ahora.

Tras la reciente ofensiva de sectores conservadores ante la justicia, con el PP ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Asociación de Abogados Cristianos querellándose al Supremo por retardo malicioso, según apunta 'El País', el Constitucional podría abordar finalmente ese recurso.

Dentro del tribunal, el encargado de redactar la ponencia será exdiputado popular, Andrés Ollero, abiertamente reconocido antiabortista. Después de casi 20 años como diputado, fue propuesto como miembro del Tribunal por el ejecutivo de Rajoy, cuyo mandato está caducado desde 2019

Con sus artículos incluso con la ley anterior ya demostró su carácter antiabortista. "Es preciso cambiar en su raíz una sociedad que, para mantener su lógica, se ve obligada a permitir e, incluso a promocionar, que las madres dejen destrozar a sus hijos antes de nacer", exponía en uno de estos textos.

Desde el Gobierno entienden que no hay motivos para reabrir ese debate. La ministra de Justicia, Pilar Llop, defiende que "no es el momento" y se opone frontalmente a que el Constitucional retome ese debate. En una entrevista en Al Rojo Vivo, ha explicado que "no existe una problemática o un clamor social que haya ahora en la sociedad para reformar la Ley del Abierto".

E incluso abre la puerta a retirar la modificación que introdujo Alberto Ruíz Gallardón sobre el consentimiento paterno a las mujeres de 16 y 17 años, al considerar que son "mujeres que necesitan un acompañamiento, pero no una sustitución". Se trata de un cambio que el Gobierno de coalición quiere llevar a cabo.