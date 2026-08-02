Decenas de migrantes llegan a las playas del Campo de Gibraltar en lanchas y motos de agua después de la crisis de Ceuta

¿Qué está pasando? Las mafias tratan de aprovechar el caos ceutí para ofrecer lo que llaman 'servicio VIP'. Cada trayecto cuesta entre 4.000 y 6.000 euros, más del doble que una patera. La Policía ha interceptado ya a varios grupos.

Ceuta intenta recuperar la normalidad tras la llegada masiva de migrantes, con más de 60.000 personas alcanzando la ciudad autónoma en una crisis humanitaria sin precedentes. La mayoría ha regresado a Marruecos, pero algunos continúan buscando formas de evitar a las fuerzas del orden. Según 'Europa Sur', decenas han llegado a las playas del Campo de Gibraltar en lanchas y motos de agua, aprovechando el caos. Las redes de tráfico humano han intensificado sus actividades, alcanzando playas de Algeciras y La Línea de la Concepción. La Policía ha interceptado varios grupos, destacando el uso del 'servicio VIP', un costoso método que facilita el cruce rápido y reduce el riesgo de detección.

Ceuta trata de recuperar la normalidad. La rutina. De volver al día a día después de esa jornada en la que miles de migrantes llegaron a la ciudad autónoma. En la que más de 60.000 personas alcanzaron a nado España en una crisis humanitaria sin precedentes. Ahora, después de que la gran mayoría haya abandonado el país para regresar a Marruecos por voluntad propia, hay quien sigue buscando la forma de evitar a las fuerzas del orden.

Quien sigue buscando cómo llegar, buscando otro camino para alcanzar su destino. Tal y como informa 'Europa Sur', decenas de ellos han alcanzado las playas del Campo de Gibraltar en lanchas y en motos de agua tras la crisis de Ceuta. Aprovechando el caos y el desorden, algo que ha hecho que las redes de tráfico de seres humanos hayan comenzado a mover ficha.

Están llegando hasta las playas de Algeciras y La Línea de la Concepción, desplazándose estos grupos hacia la costa gaditana y provocando la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En Algeciras, cuentan, la Policía Local ha interceptado a varios grupos de migrantes en las últimas 48 horas. En La Ballenera, al pie del Faro de Punta Calero, conductores de motos de agua están transportando de forma continuada a un par de marroquíes por trayecto.

Ya en la madrugada, fue una pequeña embarcación la que hizo lo mismo llevando a bordo a unos ocho ciudadanos marroquíes. La Policía Nacional detectó la barca con drones, por lo que sus ocupantes saltaron a tierra y trataron de escapar por carretera. Los agentes pudieron detener a varios de ellos.

Este tipo de desplazamientos son conocidos como el 'servicio VIP' de las mafias de tráfico de seres humanos. Son lanchas y motos de agua que permiten completar la travesía en pocos minutos y reducir el riesgo a ser detectados por la Guardia Civil.

Su modus operandi, cuenta el medio, es aproximarse a gran velocidad hasta las playas, obligando a los migrantes a lanzarse al agua a cierta distancia y luego huir de manera inmediata. Su coste, entre los 4.000 y los 6.000 euros, mucho más que una patera.

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