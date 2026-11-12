La UCO acude al Tribunal de Cuentas en busca de información de donaciones al PSOE

Los detalles Agentes de la Unidad Central Operativa se han personado en el Tribunal de Cuentas para pedir información sobre donaciones del PSOE en el marco de la causa secreta que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido al Tribunal de Cuentas buscando más documentación sobre donaciones al PSOE, en una investigación secreta dirigida por el juez Ismael Moreno. Esta acción es parte de una pieza separada del caso Koldo, que se originó tras las declaraciones de Koldo García sobre cobros en metálico y se amplió con información de Víctor de Aldama sobre una supuesta financiación venezolana al PSOE. Además, la UCO y la Fiscalía Europea investigan un posible fraude con fondos de la UE relacionado con un contrato de pulseras antimaltrato, vigente entre 2023 y 2026, por "graves deficiencias".

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este jueves en la sede del Tribunal de Cuentas en busca de más documentación sobre las donaciones efectuadas al PSOE, dentro de la causa secreta que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Se trata de una nueva petición de información en el marco de este procedimiento, en el que ya se han producido varias. Se trata de una pieza separada del caso Koldo que se abrió con las revelaciones de Koldo García en el juicio del Supremo sobre cobros en metálico y se nutrió de la documentación que aportó el intermediario Víctor de Aldama sobre la supuesta vía de financiación venezolana, a través de la petrolera PDVESA, de la Internacional Socialista y el PSOE.

En su investigación, el magistrado solicitó al PSOE "la relación de pagos en metálico efectuados" entre 2017 y 2024 y los documentos que los soportan, una documentación que los socialistas entregaron en diciembre del año pasado. Esta información lleva meses en poder de la UCO, que analiza también la documentación que entregó el Tribunal de Cuentas.

La UCO también ha colaborado este jueves con la Fiscalía Europea para requerir información al Tribunal de Cuentas sobre un contrato de pulseras antimaltrato, que estuvo en vigor entre 2023 y 2026, en el que el órgano fiscalizador vio "graves deficiencias".

"La EPPO y la Guardia Civil están llevando a cabo medidas de investigación en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas español ante un posible fraude relacionado con fondos de la UE para la compra de pulseras de monitorización para la violencia de género", explica la European Public Prosecutor's Office (EPPO) en un comunicado en sus redes sociales.

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