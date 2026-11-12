La abogada de Koldo García asegura que OkDiario pagó "la totalidad" de su minuta durante su defensa

Imagen de archivo de la hasta ahora abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

Los detalles La abogada Leticia de la Hoz, ex representante legal de Koldo García, asegura al juez Santiago Pedraz que "ninguna otra persona, física o jurídica" pagó por su defensa al exasesor de Ábalos.

La abogada Leticia de la Hoz, ex representante legal de Koldo García, ha respondido al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional que las facturas de 242.000 euros pagadas por OkDiario son el total recibido por su defensa. De la Hoz asegura que no hay otros pagos ni facturas adicionales y que la única entidad que pagó por sus servicios fue la sociedad 2000 PALABRAS, S.L. La abogada enfatiza que ningún otro individuo o entidad ha cubierto gastos de defensa. Además, De la Hoz excluyó cualquier pago del Partido Socialista y reafirmó que Koldo García puede aclarar cualquier duda sobre los pagos.

La abogada Leticia de la Hoz, ex representante legal de Koldo García, contesta al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que las facturas de 242.000 euros que le abonó OkDiario "constituyen la totalidad de lo percibido por ese concepto durante el periodo íntegro en que ha ejercido" su defensa.

"No existe factura, minuta, provisión de fondos ni cobro distinto de los ya aportados, de suerte que la documentación unida a las actuaciones recoge cuanto mi representada ha facturado y cobrado por esa defensa", señala De la Hoz en un escrito al que ha tenido acceso laSexta, antes de añadir que el único pagador de esa defensa ha sido la sociedad 2000 PALABRAS, S.L., que abonó los emolumentos y honorarios devengados por la asistencia letrada de Koldo García en los procedimientos seguidos contra él.

"Ninguna otra persona, física o jurídica, ha satisfecho a mi representada cantidad alguna por gastos de esa defensa, ni directamente ni por persona interpuesta", señala.

Añade que eso es coherente con lo que declaró De la Hoz en julio pasado, "cuando excluyó cualquier pago del Partido Socialista y quedará además corroborado cuando se dé respuesta por ese partido al requerimiento judicial pendiente".

Además, explica que ya anunció que, "si el órgano instructor consideraba que la identidad del pagador guardaba relación con los hechos investigados y así lo ordenaba, el mandato judicial sería atendido de inmediato, y en esos términos se cumplimenta ahora, como ya se ha satisfecho en el pasado".

En cualquier caso, apunta que Koldo García "puede declarar en este procedimiento y aclarar cualquier duda o confusión que subsista sobre quién retribuyó su defensa y en qué importes". "Es el destinatario de los servicios a que se refieren las facturas, conoce directamente su relación con la sociedad pagadora y no cabe esperar reparo alguno por su parte a prestar declaración", recalca.

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