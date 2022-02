La tarde de ayer en el Congreso de los Diputados fue una de las que pasan a la historia. Por la doble sorpresa que tuvo lugar en las votaciones y, en concreto, de la más relevante del día: la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez, consensuada con sindicatos y patronal, salió adelante gracias al error de un diputado del PP, después de que los representantes de UPN votaran tumbarla.

Todo parecía atado y el Gobierno se había asegurado los apoyos de UPN, pero el partido estalló por los aires cuando los dos diputados de la formación en el Congreso decidieron contravenir las indicaciones de la dirección y votar en contra.

Ahí es donde entra el voto salvador de Alberto Casero, diputado del PP por Cáceres y que se equivocó a la hora de votar. Desde el PP argumentan a que hubo un fallo informático en el voto telemático y que hizo notar dicho fallo a la Presidencia de la Cámara, pero no fue el único error.

Según las actas de la tarde de ayer, de las 28 votaciones que tuvieron lugar ayer en el Congreso, Casero se equivocó en tres. La más desastrosa para su partido fue la convalidación de la reforma laboral, a la que dio su aprobación. Pero a la hora de decidir si el decreto se tramitaba como proyecto de ley --lo que permite a los grupos introducir cambios--, votó no, en contra de las indicaciones de su partido. Ahí no acabó la cosa: en una moción presentada por el PP con cinco puntos, también votó negativamente al primero de ellos.

Estos errores a la hora de votar son comunes en los diputados y, en una votación muy ajustada, pueden suponer que se apruebe o que decaiga un proyecto, como fue el caso.

Casero votó desde casa a través del sistema telemático del Congreso y, según ha podido saber laSexta, pidió la exención el martes por la tarde alegando una gastroenteritis. Sin embargo, una vez se dio cuenta de su error, acudió a la Cámara Baja, donde se le pudo ver sentado en su escaño del hemiciclo. El PP intentó que pudiera corregir su voto de manera presencial, pero la doble confirmación del sistema electrónico --el diputado ha de confirmar en dos ocasiones su sentido del voto-- hizo que la presidenta, Meritxell Batet, lo descartara.

Desde el Gobierno prefieren mirar el asunto desde otra perspectiva. "Todo el mundo dice que este señor se equivocó. Yo creo que se equivocaron el resto de diputados del PP, que no miraron el interés general", ha dicho en Onda Cero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. "Hay docenas de errores en las votaciones cada semana. Este mismo señor ayer se equivocó tres veces. Si cada vez que se equivocara alguien en una votación los diputados tuvieran que repetir no harían otra cosa: no hay segunda oportunidad y no la hay para nadie", ha zanjado.

"Anomalía en el voto"

Según el relato de lo ocurrido que hacen desde el PP, Casero ha intentado poner en conocimiento de la Cámara esa "anomalía en el voto", y al no ser posible lo ha hecho a través de su grupo parlamentario "antes del inicio de la votación". Es decir, según Gamarra, antes de votar, la Mesa del Congreso ya sabía que "el sentido de ese voto que el diputado había emitido no era el que constaba en el certificado".

"Los miembros de la Mesa eran perfectamente conscientes de que había una anomalía en un voto emitido por parte de un miembro de esa Cámara", ha mantenido la diputada 'popular', y aun así, dice, "han decidido continuar con la votación".

Además, Gamarra ha acusado al PSOE de impedir la entrada de Casero al Hemiciclo, que al darse cuenta de su voto equivocado se ha personado en el Congreso para intentar subsanarlo. Pero Casero estaba sentado en su escaño.

Desde el PP aseguran que lo dejaron entrar una vez terminaron las votaciones, que fue cuando ocupó su asiento. Durante las votaciones ningún diputado ni nadie puede acceder al hemiciclo, aseveran desde la Presidencia de la Cámara.

El PSOE responde: "No se puede votar dos veces"

Tras la reunión de Egea y Batet, desde el Gobierno han mantenido que "el sistema de votación es garante", e insisten en que "no se puede votar dos veces". "La votación ha sido clara y cuenta con el aval de los servicios jurídicos", ha destacado Héctor Gómez, portavoz de los socialistas en la Cámara.

Aun así, desde el PP insisten y piden a Batet que convoque con urgencia a la Mesa del Congreso para "tratar su decisión de impedir la votación presencial de un diputado tras alertar de un fallo en el voto telemático".

Las opciones del PP ante la Justicia

Ahora, previsiblemente Casero reclamará la anulación del voto telemático en el Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos como diputado. Pero el diputado del PP tiene una segunda vía.

Si la Mesa del Congreso rechazase la petición del PP para reconsiderar esa votación sobre la reforma laboral, esa resolución razonada también sería recusable ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, tal y como confirma el periodista Alfonso Pérez Medina.

Vox acusa al Gobierno de "pucherazo" en la votación

También Vox ha avanzado que recurrirá a los tribunales y habla incluso de "pucherazo" y "cacicada" por parte del Ejecutivo. Macarena Olona, diputada de la formación de extrema derecha, ha indicado que recurrirán la votación ante la Mesa y ante el Tribunal Constitucional.