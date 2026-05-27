Gonzalo Bernardos señala dos motivos por los que se recurre a las facturas falsas: "Lo ilegal hay que encubrirlo"

El economista cuenta que este tipo de facturas, por ejemplo, se hace para que las empresas paguen menos impuestos. Bernardos indica que si la empresa que no ha hecho el servicio hace una factura y cobra, "las obligaciones con Hacienda pasan a esta última".

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sigue en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz dentro de la investigación en torno a la trama que habría, supuestamente, impulsado el PSOE para boicotear las investigaciones judiciales que afectaban al Gobierno. Entre otras cosas, están investigando si lo que Santos Cerdán pago a Leire Díez era pagar sobornos. Para hablar sobre este asunto, Más Vale Tarde conecta con Gonzalo Bernardos.

"Hay un aspecto que no entiendo: por qué en tantas y tantas tramas de corrupción vemos que se recurre a las facturas falsas, si al final les pillan", pregunta Cristina Pardo al economista. Bernardos cuenta que este tipo de facturas se hacen, por ejemplo, "para que la empresa pague menos impuestos". El economista indica que "si la otra que no le ha hecho ningún servicio le hace una factura y le cobra, las obligaciones con Hacienda pasan a esta última".

"Esta última solo le convendrá hacer eso sio si tiene pérdidas", añade. Bernardos indica que otro motivo de presentar facturas falsas podría ser "porque el concepto no es legal". "Lo ilegal hay que encubrirlo. Otra cosa es que al encubrirlo tengan, lo hagan mal y se crean que la policía es tonta", añade.

Iñaki López pregunta que si es necesario crear esas facturas falsas para justificar una trama de corrupción, "eso quiere decir que no hay una caja B". "¿Puede ir por ahí el asunto?", plantea. El economista cuenta que "hay dos cosas". "Lo primero es que el dinero ha entrado legalmente y, por eso, vamos a intentar que salga legalmente", indica. "Si el dinero ha entrado ilegalmente, aquí sí que va a haber caja B", indica. Bernardos señala que todo el mundo intenta convertir dinero negro en dinero legal y que, una manera, es a través de facturas falsas.

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