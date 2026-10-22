Torró carga contra la derecha por la visita de Milei: "Representa todo lo que representan también Feijóo, el PP y Vox"

Foto de archivo de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, durante una rueda de prensa en la sede de Ferraz.

¿Qué ha dicho? "Lo han traído a pasear para que todos los españoles sepan cuál es el modelo claro que quieren representar", ha asegurado Torró en una entrevista en la 'Cadena SER'.

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, criticó a la derecha y ultraderecha por la visita del presidente argentino Javier Milei a España, señalando que representa los ideales de Feijóo, el PP y Vox, y que su modelo es la antítesis del Gobierno de España. Además, Torró negó que el PSOE esté negociando con el Frente Amplio para que no se presente al Congreso en ciertas circunscripciones. Explicó que solo han negociado un acuerdo para el Senado y que el PSOE ya está registrando sus listas únicas al Congreso. También mencionó que la coalición estaba abierta a todas las izquierdas, incluyendo a Podemos.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha cargado este jueves contra la derecha y la ultraderecha por la visita del presidente argentino Javier Milei a España.

"Representa todo lo que representan también Feijóo, el PP y Vox. Lo han traído a pasear para que todos los españoles sepan cuál es el modelo claro que quieren representar", ha asegurado Torró en una entrevista en la 'Cadena SER'.

Es más, la socialista ha insistido en que el presidente argentino es "la antítesis de lo que representa el Gobierno de España" y ha hecho hincapié en que "el modelo de Argentina es el modelo del PP y Vox".

Además, Torró ha criticado las políticas culturales de los gobiernos autonómicos de PP y Vox y ha advertido de que si ambas formaciones gobernasen en estos momentos en España una "película tan maravillosa" como 'La bola negra' "seguramente estaría censurada".

"Una película que es extraordinaria, que solo está recabando éxitos en todo el mundo, hoy estaría censurada por el PP y Vox", ha afirmado la dirigente socialista en alusión a la cinta de Javier Ambrosi y Javier Calvo y tras ser preguntada por la decisión de la Consejería de Cultura de Castilla y León, en manos de Vox, de vetar las subvenciones a películas en las que consideran que existe adoctrinamiento ideológico.

Al hilo de la pregunta, Torró ha asegurado haber visto "como también censuran publicaciones en catalán". "Es que el Partido Popular, que se ha cogido de la mano de Vox, y Vox tiene muy claro que la cultura no es un patrimonio de los españoles y quieren que todo sea como ellos piensan y que la ideología distinta a la de ellos no tiene cabida en España, este es el problema", ha añadido la secretaria general de los socialistas.

Niega que el PSOE negocie con Frente Amplio

Por otro lado, Torró ha negado que existan negociaciones con el Frente Amplio para que la coalición de izquierda no se presente al Congreso en algunas circunscripciones el 29N donde 'a priori' los socialistas tienen más opciones de obtener escaño.

Preguntada por el hecho de que la coalición CHA-Frente Amplio Aragón haya decidido no presentarse a la Cámara Baja por la circunscripción de Teruel para evitar la dispersión del voto, Torró ha asegurado que la única negociación que se ha llevado a cabo entre ambas formaciones es la relativas al acuerdo del Senado.

La socialista ha apuntado a que ha habido "malentendidos" sobre este asunto -a raíz de unas declaraciones de la cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado- y ha subrayado que las conversaciones con esta fuerza se han delimitado a la Cámara Alta.

Ha precisado que el PSOE ya ha empezado a registrar sus "listas únicas" al Congreso, un proceso que tiene previsto concluir mañana viernes. Ha detallado que con el Frente Amplio se pusieron de acuerdo "rápidamente" para cerrar una coalición en el Senado y que las izquierdas tienen "muy claro" que hay que evitar que PP y Vox "campen" por la Cámara como lo han hecho en la anterior legislatura.

Preguntada por si Podemos también podría haberse unido a este pacto, ha señalado que la coalición estaba "abierta a todas las izquierdas" y que se ha logrado tener una "muy potente".

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