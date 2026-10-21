Fernando Carrera, sobre Milei: "Su gestión es un desastre y por eso la derecha de España le rehúye después de haberle nombrado faro moral y económico"

Fernando Carrera ironiza sobre la reunión rodeada de secretismo entre Ayuso y Milei y critica la gestión pública del presidente argentino, de la que considera que "no hay nada que aprender".

Isabel Díaz Ayuso ha recibido a Javier Milei en su nuevo despacho en el barrio de Chamberí en una reunión que ha estado rodeada de secretismo por parte de la Comunidad de Madrid.

Fernando Carrera, presidente del PSC en Badalona, imagina con ironía cómo habrá sido la reunión entre el presidente argentino y la presidenta madrileña, donde él habrá dicho que ha llamado "tirano" a Pedro Sánchez, mientras ella le responde con un "me gusta la fruta".

El político socialista cree que la reunión tiene que transcurrir en esos términos, "porque si no la estarían explicando a bombo y platillo y estarían explicando qué está haciendo la Comunidad de Madrid con Argentina, si es que tienen algo que copiar, como el tema de la motosierra para acabar llegando a una pobreza infantil del 50 por ciento".

Carrera cree que de Milei "no hay nada que aprender ni en materia de educación ni de gestión pública, porque su gestión pública es un desastre y por eso la derecha española le rehúye después de haberle nombrado faro moral y económico".

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