Mónica García reacciona al "caluroso" abrazo de Ayuso a Milei: "Tiene cierta necesidad de abrazar a sociópatas y genocidas"

El contexto Ayuso ha sido la única líder política española que ha accedido a reunirse con el presidente de Argentina. El líder de Vox ha logrado evitar el encuentro presencial, pero ambos han mantenido una videollamada.

El presidente de Argentina, Javier Milei, realizó una polémica visita a Madrid, donde arremetió contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificándolo de "delincuente" y "dictador". Milei se reunió solo con Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, en un encuentro grabado y editado por la Comunidad de Madrid, sin sonido. Santiago Abascal, líder de Vox, evitó una reunión presencial, pero tuvo una videollamada con Milei. La ministra de Sanidad, Mónica García, criticó a Milei y Ayuso, calificando al argentino de "sociópata". El Ministerio de Asuntos Exteriores condenó los insultos y calumnias de Milei, destacando su intento de fomentar polarización y violencia.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha realizado una polémica visita a Madrid en la que ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha llamado "delincuente" y "dictador".

El único líder político español que accedió a reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, las únicas imágenes que hay del encuentro han sido grabadas y editadas por la propia Comunidad de Madrid. Además, las han enviado sin sonido, así que no se puede escuchar qué se han dicho. Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, logró evitar el encuentro presencial, pero ambos mantuvieron una videollamada.

Mónica García ha reaccionado a esta polémica visita, en la que el presidente argentino dejó claro que es "amigo" de Ayuso y Abascal. La ministra ha confesado qué le parece el "caluroso" abrazo que se Milei y la presidenta de la Comunidad de Madrid se dieron. "Ayuso tiene cierta necesidad de abrazar a sociópatas, genocidas y a todos aquellos que tienen unas características de crueldad, de falta de empatía y falta de capacidad para poder dirigir un país", ha señalado a preguntas de laSexta.

La ministra de Sanidad ha calificado a Milei de "sociópata", resaltando que esto es un "diagnóstico" y no un "insulto". "Vino para hablar de cómo puede hacer de la motosierra la mejor de sus políticas", ha criticado, destacando que con su visita vino a demostrar que la derecha viene "con la motosierra" para "eliminar nuestros derechos y libertades y todo lo que hemos construido durante tantos años".

Un momento que ha aprovechado para resaltar que, al contrario que Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "recularon" y no mantuvieron un encuentro presencial con él.

Javier Milei decidió viajar a España para apoyar a los partidos de ultraderecha y derecha en la campaña de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre. Sin embargo, no pudo reunirse presencialmente con su "gran amigo" Santiago Abascal, ya que se encontraba en un acto en A Coruña.

Exteriores condena "los insultos y calumnias" de Milei en España

Durante su estancia en Madrid, Milei ha cargado contra el presidente del Gobierno, contra "los zurdos" y contra algunos periodistas que le hacían preguntas incómodas. Una actitud que desde el Ejecutivo han condenado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha expresado "su más enérgica condena" ante estos insultos y calumnias. "Igualmente, condenamos con toda rotundidad el llamamiento al uso de la violencia que ha realizado", ha señalado el ministerio que encabeza José Manuel Albares en un comunicado.

Además, han resaltado que les parece "indigno" que una persona que ostenta la más alta jefatura de una nación hermana" realice visitas a nuestro país con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina".

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