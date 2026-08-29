Un parque de atracciones de California cierra su montaña rusa más famosa: dos mujeres sufren daño cerebral en una semana

¿Qué ha pasado? Una investigación de 'CNN' revela que detrás de X2, la atracción más afamada de Six Flags Magic Mountain, se esconde un historial de lesiones graves,como hemorragias cerebrales, similares a las que se sufren en accidentes violentos.

La montaña rusa X2 de Six Flags Magic Mountain en California ha cerrado tras provocar presuntas lesiones cerebrales a dos mujeres, según una investigación de CNN. En julio, ambas fueron hospitalizadas con hemorragias cerebrales graves, sin haber sufrido accidentes violentos, pero sí tras montar en X2. Desde su apertura en 2002, se han reportado 12 casos graves, incluyendo comas y muertes, según documentos legales y médicos. Pese a las quejas por lesiones en cabeza y cuello, el parque sostiene que los usuarios asumen riesgos al montar. Expertos señalan que el riesgo de tales lesiones es bajo, pero X2 permanecerá cerrada.

Es una de las atracciones más afamadas del parque Six Flags Magic Mountain de California, pero hace unos días echó el cierre. La montaña rusa conocida como X2 habría provocado lesiones cerebrales a dos mujeres el pasado mes de julio, según adelantaba hace unos días 'CNN', que ha elaborado una investigación al respecto.

Según el medio estadounidense, las dos afectadas acudieron al hospital en estado muy grave en la misma semana. Ambas presentaban hemorragias cerebrales graves propias de colisiones a alta velocidad u otros accidentes violentos, aunque no habían protagonizado ningún suceso de este tipo. Eso sí, las dos habían subido a la conocida atracción.

X2 es conocida por sus asientos giratorios, caídas casi verticales y movimientos impredecibles y el parque californiano la promociona como un rito de iniciación para los más intrépidos: alcanza los 120 kilómetros por hora y 65 metros de caída.

Del coma a la muerte

Pero la realidad es que desde su apertura en 2002 se han registrado hasta 12 casos que han ido desde el coma temporal a la muerte. Así lo confirma un análisis de historiales médicos, declaraciones juradas y documentos legales recogidos por el mencionado medio. Incluso una de las personas afectadas, además, continúa en coma.

Además, los responsables del parque habrían recibido numerosas quejas sobre otras lesiones en la cabeza y el cuello sufridas tras usar la atracción, según consta en los registros internos citados por un perito de la parte demandante en los documentos judiciales.

Por su parte, desde el parque argumentan que todo el que sube a este tipo de atracciones asume un riesgo, mientras otros expertos apuntan a que el riesgo de este tipo de lesiones es bajo. Eso sí, X2 seguirá cerrada hasta nuevo aviso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.