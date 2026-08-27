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Crisis humanitaria

Detienen a 12 migrantes tras lanzar piedras y herir a cuatro militares en una emboscada en Ceuta

¿Qué ha pasado? Las personas, todas de entre 35 y 40 años, salieron de diversos lugares para atacar el vehículo, que no estaba blindado, en el que viajaban las fuerzas del orden. Los militares presentan dolencias y lesiones y golpes derivados por el lanzamiento de las piedras.

Militares, en Ceuta
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Las fuerzas de seguridad han detenido a 12 migrantes en Ceuta después de que en una emboscada perpetrada por un grupo de 30 o 40 personas lanzasen piedras a un vehículo en el que viajaban varios militares, hiriendo al menos a cuatro miembros del Ejército en la zona de Benzú.

Los hechos se produjeron en la frontera sur ceutí a eso de las 05:30 de la madrugada. Fue en ese momento, cuando los efectivos se dirigían a un punto de vigilancia establecido en esa zona de la ciudad, cuando loes atacaron una vez pasaron el semáforo de Benzú.

En ese momento, varias personas salieron de diferentes lugares para atacar al vehículo. Al no estar blindado, dejó de ser un lugar seguro para los militares.

El grupo, además, comenzó a lanzar piedras de grandes dimensiones, por lo que los ocupantes del coche tuvieron que abandonarlo y huir a pie.

Una vez fuera del vehículo, los migrantes continuaron lanzando piedras llegando a impactar en ellos en su huida dirección Calamocarro.

Cuando lograron llamar al 112, se organizó un dispositivo de emergencia en el que participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Una vez llegaron, los migrantes escaparon hacia Benzú.

A pesar de su huida, las fuerzas de seguridad lograron detener a un total de 12 personas, con edades comprendidas entre los 45 y los 40 años.

Los cuatro militares atacados presentan dolencias y lesiones, como dolor en brazos y espalda y golpes derivados por el lanzamiento de las piedras. El vehículo en el que viajaban, por su parte, ha sufrido numerosos daños.

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