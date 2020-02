Quim Torra ha trasladado a Pedro Sánchez que reclamará la autodeterminación en la mesa de diálogo entre gobiernos que, según ha anunciado el presidente del Gobierno, comenzará a reunirse este mismo mes de febrero. Torra, no obstante, ha lamentado desconocer aún cuál es la propuesta que llevará el Ejecutivo a esas negociaciones.

Así lo ha indicado el president catalán durante su comparecencia tras la reunión con Sánchez en el Palau de la Generalitat, que ha definido como una "cita importante" en la que han mantenido un "diálogo sereno y cordial". "Ahora hace falta pasar del diálogo a las propuestas", ha apostillado.

Torra ha asegurado tener la voluntad de poner en marcha esa mesa bilateral, que el PSOE y ERC pactaron antes de la investidura, "liderada por los dos presidentes". Una voluntad que, ha sostenido, no es nueva, reprochando al Ejecutivo que no haya explicitado aún cuál es su propuesta: "Lo que lamento es que todavía no sabemos cuál es la propuesta del Gobierno español", ha indicado.

Sánchez "no se ha movido" del autogobierno

Así, ha explicado que le ha trasladado a Sánchez la existencia de un consenso entre la mayoría independentista del Parlament para abordar dos cuestiones: "el ejercicio de la autodeterminación, concretado en un referéndum válidamente acordado entre gobiernos y con efectos internacionales" y "el fin de la represión". Una reclamación, esta última, que, según ha precisado, incluye "parar todas las causas judiciales" y "la amnistía" de los presos del procés.

Sobre la autodeterminación, ha asegurado Torra, en la conversación entre ambos Sánchez "no se ha movido" del autogobierno, mientras que sobre el fin de la represión no le ha dado una respuesta. Demandas que, según había reconocido Sánchez previamente en su propia comparecencia, demuestran que las posiciones de España y de Catalunya "están muy alejadas".

Sobre los temas de la 'Agenda para el Reencuentro': "Se podría resolver la mitad en un Consejo de Ministros"

Por otra parte, el líder del Govern se ha referido a la voluntad de Pedro Sánchez de organizar la mesa bilateral "cuanto antes". "Le he comentado que hay que establecer dos equipos liderados por los presidentes", ha agregado, añadiendo que sobre este punto ambos han estado de acuerdo. "No hace falta perder el tiempo", ha sostenido.

En cuanto al documento que Sánchez le ha entregado, bautizado por el Gobierno como la "Agenda para el Reencuentro", Quim Torra ha indicado que algunos de las cuestiones que recoge no se deben tratar en esta mesa de negociación "porque es para el conflicto político". En este sentido, ha indicado que "probablemente se podría resolver la mitad" en un Consejo de Ministros "si hubiera esta voluntad política".