¿Sánchez o Feijóo de caseros?: 66 diputados han declarado en alguna ocasión que reciben ingresos de alquileres

En el contexto del debate sobre la vivienda, se ha revelado que el 86% de los 350 diputados del Congreso poseen al menos una propiedad, y un notable 19% de ellos obtienen ingresos por alquiler. De estos, 66 diputados declaran recibir ingresos, algunos de alquileres vacacionales. El Partido Popular lidera en número de arrendadores con 29 diputados, dos de los cuales ganan entre 24.000 y 33.000 euros. El PSOE tiene 21 diputados que reciben entre 11.000 y 16.000 euros. Junts y el PNV tienen el mayor porcentaje de arrendadores, mientras que Esquerra Republicana y el Grupo Mixto no tienen ninguno. Entre los líderes nacionales, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo declararon ingresos por alquiler en 2023.

Con el problema de la vivienda en el centro del debate nacional, la declaración de arrendadores del Congreso arroja mucha luz acerca de cuántos en la Cámara Baja perciben dinero gracias al alquiler.

De los 350 parlamentarios, el 86% poseen al menos una vivienda en propiedad, frente a un 13,86% que no declara ninguna. Y de ese porcentaje del 86%, algunos suman alguna más por la que obtienen dinero a través de un alquiler.

Concretamente, 66 diputados han declarado que reciben ingresos de esta actividad, aunque algunos son de alquileres vacacionales. Es decir, uno de cada cinco diputados en el Congreso tienen un ingreso gracias al alquiler de una vivienda y/o un local.

Si el análisis se hace por partidos políticos, es el Partido Popular la formación que más señorías realizan esta actividad: un total de 29 'populares'. Y, entre ellos, dos personas son de los que más ingresos reciben porque se llevan entre 24.000 y 33.000 euros.

Un poco menos, respecto al total de escaños, está el PSOE. 21 diputados socialistas cobran un ingreso adicional, aunque los beneficios son más bajos: de 11.000 a 16.000 euros.

Eso sí, los partidos con más porcentaje de diputados que alquilan son Junts y el PNV con casi un 43% y un 40% respectivamente, a los que les siguen Bildu (33,3%) y Vox (21,21%).

Por su parte, en Sumar solo dos señorías reciben estos ingresos y los que están libre de cargas son Esquerra Republicana y todas las formaciones que conforman el Grupo Mixto.

Por último, de los cuatro grandes líderes nacionales, sólo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, declararon en 2023 tener viviendas alquiladas por las que el primero dice recibir 12.845 euros al año y el segundo 5.584 euros.

