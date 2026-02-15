Ahora

Enfrentamiento

Tensión dentro y fuera del Congreso: PP y PSOE, sin tregua en una guerra política cada vez más tirante

Los detalles Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo aprovechan cada acto para lanzar un ataque contra el adversario político, añadiendo un grado más a una confrontación cada vez más caliente.

Calderas del PSOE y del PP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ya no hace falta que sea un cara a cara en el Congreso como vimos esta semana. Los ataques entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo echan humo en cada uno de los actos que ocupe se agenda.

No desaprovechan la oportunidad para lanzarse reproches el uno al otro habitualmente con Vox como arma arrojadiza. Y cada intervención publica de cada uno suma un grado más en esa caldera que se ha convertido la confrontación entre el PSOE y el PP con sus respectivos líderes.

Es tanta la tensión que va más allá del Congreso. "Parece que van a insultarse", asegura una persona al ser preguntada por la imagen que están dando los líderes políticos.

Ni siquiera una sesión en la que se dieron explicaciones acerca de la tragedia ferroviaria de Adamuz da un respiro a los constantes ataques.

"Predicar con el ejemplo es lo contrario a lo que hacen", comenta un hombre. Porque esos mensajes cruzados, lejos de templar las aguas, lo que hacen es echar más leña al fuego.

