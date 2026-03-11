El FBI advierte de un posible ataque iraní contra California con drones lanzados desde buques del Pacífico

¿Por qué es importante? El FBI ha advertido a los diferentes departamentos de la Policía de California de un posible ataque con drones iraníes contra la Costa Oeste, según ha informado la 'ABC News'.

El FBI ha alertado sobre un posible ataque iraní con drones contra la costa oeste de Estados Unidos, específicamente California, en represalia por los recientes bombardeos estadounidenses e israelíes en Irán. Según 'ABC News', la advertencia indica que Irán podría utilizar drones lanzados desde buques en el océano Pacífico para atacar una de las zonas más turísticas de EE.UU. Aunque el medio intentó obtener comentarios del FBI, este se negó a responder. Esta noticia coincide con el anuncio del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre la participación de su país en labores de ayuda para la detención de drones.

Irán estaría planeando un ataque directo sobre territorio de Estados Unidos. ¿Su objetivo? La costa oeste de EEUU. Así se desprende de la advertencia lanzada este miércoles por el FBI. Habrían alarmado a las autoridades de California ante posibles represalias tras más de diez días de guerra en Oriente Medio, de bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán.

Por ello, el FBI ha advertido a los diferentes departamentos de la Policía de California de un posible ataque con drones iraníes contra la Costa Oeste, según ha informado la 'ABC News', citando una alerta que revisó.

Según esa alerta, para el ataque contra una de las zonas más turísticas de EEUU, Irán escogería sus ya famosos drones que, además, serían lanzados desde buques localizados en el océano Pacífico.

Según el medio estadounidense, el FBI no tendría detalles de los objetivos específicos a bombardear. Tampoco de los posibles autores.

La noticia del supuesto ataque con drones sobre EEUU por parte de Irán llega en la misma jornada en la que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anuncia que su país se suma a las labores de ayuda para la detención de drones.

El éxito de los drones iraníes: Shahed y Arash

Irán lleva ya 12 días respondiendo a la ofensiva de Estados Unidos e Israel y, aunque es cierto que el 90% de sus misiles están siendo neutralizados, lo que preocupa es la efectividad de sus drones.

El régimen iraní está utilizando dos tipos de drones en sus ataques. El primero es el Shahed. Es más lento que un misil (vuela a unos 185 km/h), pero tiene un alcance de hasta 2.000 kilómetros, puede transportar de 50 a 150 kilos de explosivos según el modelo. Además, son baratos: cuestan entre 20.000 y 50.000 dólares.

El segundo modelo, el Arash, es aún más barato. Producirlo cuesta entre 10.000 y 50.000 dólares y es de características similares al Shahed, aunque estos pueden transportar más carga explosiva.

Y son el arma perfecta para Irán porque son muy baratos de construir en comparación con lo que cuesta derribarlos. Como se ha mencionado anteriormente, fabricarlos ronda entre los 10.000 y los 50.000 dólares, pero estos drones son derribados con misiles Patriot, que cada uno de ellos cuesta cuatro millones de euros, es decir, 133 veces más.

