El Constitucional mantiene en vigor la orden de detención nacional contra Puigdemont hasta resolver su amparo

Los detalles El Constitucional ha decidido mantener la orden del Supremo contra el líder de Junts a la espera de resolver su petición de amparo. También a los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig.

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la petición del expresident catalán Carles Puigdemont de levantar la orden de detención nacional que pesa contra él por orden del Tribunal Supremo. La decisión se ha alcanzado por mayoría y solo uno de los magistrados ha anunciado un voto particular.

Fuentes del tribunal a laSexta han señalado que la corte de garantías acuerda mantener la orden de detención nacional que el juez del Supremo Pablo Llarena impuso al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a Toni Comín y a Lluis Puig, al no aplicarle la amnistía.

Los magistrados han rechazado de forma mayoritaria la medida cautelar solicitada por la defensa de Puigdemont para que se levantara esa orden de detención mientras se estudia el fondo de su recurso contra la decisión de no aplicarle la amnistía al delito de malversación.

La Corte de Garantías ha debatido el borrador de la magistrada progresista Laura Díez que aboga por desestimar la solicitud cautelar planteada por la defensa del expresident, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía.

Además, el pleno ha debatido las ponencias de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y César Tolosa que, igualmente, rechazan suspender la orden de detención que pesa sobre los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig.

La orden dictada por el magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena frena el regreso a España a Puigdemont y, de hecho, uno de los principales argumentos de la ponencia ha sido precisamente no desautorizar la actuación del juez y evitar actuaciones que puedan avanzar hacia un sentido del fallo.

Puigdemont solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pidió que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme.

En su escrito, la defensa del Puigdemont hace referencia a las conclusiones del abogado general sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el derecho de la Unión. Y argumenta que el pronunciamiento del abogado general, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, "elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo".

