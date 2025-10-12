EEUU despliega unos 10.000 militares alrededor de Venezuela y está cada más cerca de intervenir en el país

El contexto Trump ha dejado caer una operación por tierra en la segunda fase de su ofensiva sobre el país de Maduro. "Les adelanto que eso tampoco les va a ir bien", ha dicho.

Donald Trump ha centrado su atención en Venezuela, acumulando cerca de 10.000 militares alrededor del país en los últimos meses. El presidente de Estados Unidos ha insinuado una posible operación terrestre como parte de una segunda fase de su ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, según el analista Guillermo Pulido, esta cantidad de tropas no sería suficiente para tomar el país, aunque podrían capturar pequeños sectores y fomentar una insurrección interna. Mientras tanto, Venezuela se prepara para una posible incursión estadounidense, desplegando defensas antiaéreas y entrenando a un ejército de civiles, aunque no están preparados para un conflicto de alta intensidad.

Donald Trump tiene a Venezuela en su punto de mira. Tanto está el país de Nicolas Maduro en la mente del presidente de EEUU que en los últimos dos meses han acumulado cerca de 10.000 militares alrededor del lugar esperando, en alerta, por si llega el momento en que se les active.

Sería, tal y como ha avanzado el republicano, en una operación por tierra que ya ha insinuado al anunciar una segunda fase de su ofensiva sobre Venezuela: "Tenemos que empezar a buscar por ahí. Les adelanto que eso tampoco les va a ir bien".

Sin embargo, y a pesar de la presencia de fuerzas de élite, los cerca de 10.000 efectivos estadounidenses serían un número que, según el analista en seguridad y defensa Guillermo Pulido, no les permitiría tomar el país: "No hay fuerzas en tierra como para tomar toda Venezuela. Podrían tomar pequeños sectores del país".

Sin embargo, la idea que Trump podría tener en mente estará más encaminada a poder generar una insurrección interna. "Podrían desencadenar una guerra civil en Venezuela. Una revuelta que cause un cambio de régimen", afirma Pulido.

En Venezuela, mientras tanto, se preparan para una posible incursión de EEUU desplegando defensas antiaéreas y entrenando a un ejército de civiles.

"No son Fuerzas Armadas que estén preparadas para un conflicto de alta intensidad contra una superpotencia como EEUU", analiza Pulido.

Pero se están preparando. Lo hacen para tratar de hacer frente a un ataque de EEUU que intuyen será inminente.

