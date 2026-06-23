Tesh Sidi: "Me preocupa Aldama siendo el Che Guevara de toda la derecha"

La portavoz de Más Madrid en el Congreso ha aclarado en Al Rojo Vivo la posición del partido sobre la sentencia de Víctor de Aldama. Ha defendido que la colaboración con la Justicia debe valorarse, pero ha advertido de los riesgos que puede generar el mensaje que se traslada a la sociedad.

Tesh Sidi ha aclarado en Al Rojo Vivo la posición de Más Madrid sobre la sentencia de Víctor de Aldama. La portavoz de Más Madrid en el Congreso ha defendido que la colaboración con la Justicia debe valorarse, pero ha advertido de los riesgos que puede generar el mensaje que se traslada a la sociedad.

"Solamente queremos señalar que la cooperación con la Justicia es indiscutible y que debe premiarse de alguna manera", ha afirmado.

Sin embargo, ha matizado que ese reconocimiento no puede traducirse en beneficios excesivos para quienes han participado en tramas de corrupción. "Ese premio no puede consistir en dejar impune a un corruptor, sobre todo en el contexto en el que estamos", ha señalado.

Sidi ha reconocido que la reducción de penas puede tener un efecto positivo al incentivar la colaboración con la Justicia. "Todos nos centramos en el efecto llamada para que otros colaboren. Efectivamente, esa es la parte positiva con la que nos podemos quedar", ha explicado.

No obstante, ha advertido de que también existe el riesgo de que otras empresas implicadas en casos de corrupción interpreten que las consecuencias son asumibles. "Nos preocupa que también suponga un efecto llamada para otras empresas corruptoras que, en todas las tramas de corrupción de este país, se han ido de rositas porque ni siquiera existen mecanismos disuasorios o periodos de cuarentena para ellas, como por ejemplo Acciona", ha dicho.

En este sentido, ha lanzado una pregunta sobre el mensaje que se está enviando a la ciudadanía: "¿Qué mensaje estamos mandando a todas esas empresas corruptoras? ¿Que les sale rentable? ¿Que pueden quedarse con un dinero que es de los españoles?".

La diputada ha insistido en que no cuestiona el criterio jurídico adoptado por el Tribunal Supremo. "Yo no soy penalista y, si el Tribunal Supremo ha asentado esta doctrina y considera que Aldama ha colaborado o ha aportado elementos relevantes para futuras sentencias, quedémonos con esa parte positiva", ha afirmado.

Sin embargo, ha mostrado preocupación por el protagonismo mediático que, a su juicio, ha adquirido el empresario. "A mí me preocupa más lo que está haciendo Aldama. Está siendo la superestrella, el Che Guevara de toda la derecha", ha asegurado.

"Está en todos los platós. Estamos dándole altavoz a un corrupto", ha añadido.

Para Sidi, la exposición pública de Aldama está contribuyendo a convertirlo en una figura de referencia para determinados sectores políticos. "Esta persona está siendo el ejemplo para las derechas de este país y se está lanzando un mensaje que va mucho más allá de lo que realmente está haciendo", ha concluido.

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