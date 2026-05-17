Teresa Rodríguez responde a un tuitero al ser criticada por llevar "una kufiya": "Tras la quimio me he quedado sin pelo"

Los detalles La coportavoz de Adelante Andalucía ha publicado en sus redes sociales el momento en el que ha ejercido su derecho a voto para las elecciones andaluzas: aparece en una fotografía con la cabeza tapada.

Teresa Rodríguez, coportavoz de Adelante Andalucía, compartió en sus redes sociales una fotografía ejerciendo su derecho al voto en las elecciones andaluzas, acompañada de su hija y con la cabeza cubierta. La imagen generó críticas en redes, como un comentario que aludía al uso de un "burka". Rodríguez respondió que llevaba una kufiya, prestada del pueblo palestino, para protegerse del sol tras perder el cabello por la quimioterapia. Otro usuario le preguntó si iba disfrazada, a lo que replicó "de señora con quimio". Rodríguez fue candidata a la Junta de Andalucía en 2022, logrando dos escaños.

Teresa Rodríguez, coportavoz de Adelante Andalucía, ha publicado en sus redes sociales el momento en el que ha ejercido su derecho a voto para las elecciones andaluzas que se celebran este domingo. En la publicación, aparece una fotografía de Rodríguez con la cabez tapada junto a su hija, fotografía que ha sido criticada por un usuario de X: "Ahora ya con el burka puesto". Ha sido en su cuenta de X donde ha confirmado que padece un cáncer que está tratando con quimioterapia.

La política ha respondido a este tuitero asegurando que llevaba "una kufiya": "Llevo una kufiya que le he cogido prestada al pueblo palestino para no quemarme la cabeza porque después de la quimio me he quedado sin pelo, querido señor indocumentado. Besis".

"Mucho pueblo palestino pero de Andalucía siempre nos situamos en la traición. Le hacéis la campaña al PSOE. Andalucía os importa una soberana mierda. Pd. En palestina, la mujer, a lo único que puede aspirar, es a limpiar palominos de su marido", volvía a responder este tuitero.

Pero este no ha sido el único comentario al que ha respondido la coportavoz. Tras publicar la fotografía, un usuario le preguntaba "¿de qué vas disfrazada?", a lo que ella ha contestado "de señora con quimio".

Rodríguez se presentó como candidata a la Junta de Andalucía en las primarias de 2022, donde consiguió dos escaños.

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