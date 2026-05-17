"Nunca ha sido periodista, es un bulero profesional": se cumple una semana sin el agitador ultra Vito Quiles en el Congreso

¿Qué ha pasado? La Cámara Baja les ha retirado la acreditación de manera "cautelar e indefinida" tanto a él como al también ultra Bertrand Ndongo. Entre los dos suman un total de 11 expedientes.

Los agitadores ultraderechistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo han sido expulsados del Congreso de los Diputados, tras la retirada de sus acreditaciones de prensa por no ser periodistas ni actuar como tales. Acumulan múltiples expedientes en la Cámara Baja, lo que ha llevado a su exclusión "cautelar e indefinida". Quiles, con ocho expedientes, también enfrenta problemas legales al ser un "multi imputado" por presuntamente colarse en trenes de Renfe comprando billetes más baratos para trayectos intermedios. La situación ha generado críticas entre los verdaderos periodistas, quienes denuncian el acoso y cuestionan la profesionalidad de estos individuos.

Los agitadores ultra Vito Quiles y Bertrand Ndongo están fuera del Congreso de los Diputados. Están fuera de un lugar que les ha retirado su acreditación de periodistas porque no lo son y porque no actúan como tal. Porque bien lo saben quienes llevan años en esos pasillos. Porque acumulan expediente tras expediente en una Cámara Baja que les ha retirado su pase de forma "cautelar e indefinida".

Y es que Quiles suma ya ocho expedientes, con Ndongo acumulando tres por esos momentos que hacen que los profesionales del sector, los periodistas de verdad, reflexionen sobre qué está pasando.

"¿Es eso periodismo? ¿Son preguntas incómodas, o son un insulto a los ciudadanos?", se cuestiona María Llapart, periodista de laSexta.

Y es que los profesionales de verdad han denunciado, llevan denunciando desde hace tiempo, una situación insostenible: "Tenemos que sufrir que nos insulten y que se nos acose. Que pongan en tela de juicio nuestra profesionalidad".

Ahora, tanto Quiles como Ndongo están fuera del Congreso. El primero, además, es un "multi imputado", como cuenta Alfonso Pérez Medina sobre las cuentas pendientes que el agitador de ultraderecha tiene con la Justicia.

"Nunca ha sido un periodista. Es un bulero profesional y ahora además también es un multi imputado", cuenta el jefe de Tribunales de laSexta.

Todo, por haberse colado supuestamente "hasta en 17 ocasiones" en trenes comprando billetes hasta paradas intermedias para llegar hasta un destino final.

Tal y como cuenta la denuncia de Renfe, a la que ha tenido acceso laSexta, Quiles compraba un billete más barato con origen Alicante hasta Cuenca o Albacete, pero hacía el recorrido completo hasta Madrid.

"Con ocasión de un incidente que tuvo lugar el 11 de agosto de 2025 en uno de los trenes mencionados y tras la revisión posterior, se tuvo constancia de la conducta delictiva por parte del denunciado quien, de forma habitual y recurrente, viajaba durante trayectos de media o larga distancia abonando un billete mucho más económico", detalla la denuncia.

Además, afirman que Quiles "utilizaba servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho".