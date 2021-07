La campaña 'Menos carne, más vida' no solo ha puesto en pie de guerra a los ganaderos y algunos partidos de la oposición: la acción no ha sentado demasiado bien tampoco en el seno del Gobierno de coalición.

Así se desprende de las últimas declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas (PSOE), para quien la acción "no tiene mucho sentido". "Esta campaña es tan errónea como la de que el azúcar mata", ha asegurado el responsable de las políticas ganaderas en el Ejecutivo en una entrevista en la Cadena Ser Catalunya.

En este sentido, el ministro de Agricultura ha asegurado que desconocía la puesta en marcha de esta campaña: "Yo no tenía ningún conocimiento de que se iba a lanzar", ha apuntado.

El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, ha puesto en marcha esta campaña para advertir de los beneficios para la salud y el medio ambiente de reducir el consumo de carne. Sin embargo, se ha convertido en el nuevo caballo de batalla para la coalición, que en apariencia había calmado sus relaciones tras la aprobación de leyes como la del "sí es sí" o la LGTBI.

Si bien Planas ha reconocido que "no me gusta entrar en polémicas y menos contra un colega de Gobierno", el titular de Agricultura ha señalado que "tenemos que dar tranquilidad, diciendo verdades en voz alta, sí, pero esto no significa crear polémicas".

En una entrevista en TVE, Garzón ha reconocido que "específicamente no he hablado con él [el ministro Planas] en los últimos días", pero que en la estrategia del Gobierno están incluidas acciones para reducir el consumo de carne.

"Los Ministerios están en coordinación constantemente y saben perfectamente cuáles son nuestras líneas de trabajo", ha subrayado el también coordinador federal de Izquierda Unida.

Campaña polémica

Garzón presentó ayer la campaña 'Menos carne, más vida', en la que advierte que "el consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud y al planeta".

El ministro morado apunta a varios datos que sostienen dicha afirmación: el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, explica en un vídeo en el que muestra su preocupación por la salud de los ciudadanos y del planeta, porque "sin planeta no tenemos vida, salario, ni economía y nos lo estamos cargando".

Según el titular de Consumo, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches. Y la evidencia científica apunta ya a que la ganadería representa a nivel mundial ese 14,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y que para que tengamos un kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.

Por eso, cree necesario cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta. Además, alerta de que en los últimos años "se ha disparado la producción de carne" en nuestro país. "En España, dice, se producen cada año 7,6 millones de toneladas de carne, que salen del sacrificio de 70 millones de animales, cerdos, vacas, ovejas, cabras, caballos, aves..".

Garzón recuerda que la cantidad recomendada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) es entre 200 y 500 gramos semanales, pero en España el consumo medio es de más de un kilo.

Los ganaderos responden: "Afirmaciones erróneas"

En una carta dirigida al ministro, los ganaderos han querido trasladar el "estupor" del sector ante la campaña en la que, según ellos, "difama al conjunto del sector ganadero-cárnico".

"Es preocupante que un ministro del Gobierno de España enarbole una serie de afirmaciones erróneas o desenfocadas, y hacerlo además a través de canales públicos, tratando de crear una confrontación artificial con un sector, el ganadero-cárnico, que cumple un rol social y económico de primera magnitud en nuestro país", aseguran, destacando que generan 2,5 millones de empleos y casi 9.000 millones de euros a las exportaciones españolas.