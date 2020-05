La portavoz del grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha recriminado a Carmen Calvo que no pueda condenar los escraches sufridos esta semana por José Luis Ábalos y Pablo Iglesias. "Entiendo que no pueda condenarlos, primero porque su vecino de escaño ha alentado cuando no organizado los sufridos por líderes de otros partidos políticos", ha espetado en referencia al vicepresidente Iglesias.

La 'popular' ha asegurado que el propio Iglesias catalogó el escrache a Soraya Sáenz de Santamaría y su hijo de dos años como "jarabe democrático" y la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró entonces que el escrache no era "acoso".

El segundo motivo que ha otorgado a la vicepresidenta ha sido que "su exjefa de gabinete fue la ponente de auto que archivó el acoso a Sáenz de Santamaría. A su juicio fue 'un mecanismo ordinario de participación democrática'"

Por último, ha dicho Álvarez de Toledo, Calvo "no puede condenar los escraches porque su presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a jalear a los autores del escrache frente al alcalde de Murcia con un tuit en el que daba su apoyo a la plataforma Soterramiento Mu".

"Yo puedo condenar y usted no porque no soy cómplice de los que hostigan a Ábalos e Iglesias, usted sí", ha insistido Cayetana Álvarez de Toledo, que ha asegurado que "desde el Gobierno siguen alentando escraches contra todos aquellos ciudadanos que sin acosar a nadie protestan contra sus mentiras".

"Les llaman pijos, fachas e incluso Cayetanos", ha insistido Álvarez de Toledo para finalizar una intervención que comenzaba con la pregunta de la 'popular' en la sesión de control al Gobierno a la vicepresidenta Carmen Calvo sobre si condenaba los escraches a José Luis Ábalos y Pablo Iglesias.

"Vivimos una situación plenamente constitucional y democrática, a pesar de estar en el estado de alarma, la prueba es que usted está ejerciendo su labor de control", contestaba entonces la ministra.

Tras enumerarle los cuatro motivos por los que, a juicio de Cayetana Álvarez de Toledo, la vicepresidenta no tenía derecho a condenar los escraches, Calvo ha respondido que "su pregunta inicial era interesante".

"No hay ningún derecho ilimitado en democracia, en las dictaduras sí para el dictador. En democracia todas las libertades tienen límite, para que todos las podamos ejercer", ha apuntado Calvo, que ha asegurado que "con las concentraciones que provocan cada tarde ponen en riesgo lo que tanto nos ha costado a los demás".

"¿Me has amenazado?"

La portavoz socialista, Adriana Lastra, también ha mantenido una disputa con el diputado del Partido Popular José Ignacio Echániz. La socialista ha reprochado a dirigentes 'populares' que "inciten y jaleen" movilizaciones contra el Ejecutivo.

"¿Se harán usted y la señora Ayuso responsables de las consecuencias si en la Comunidad de Madrid hay un rebrote? Porque lo que usted dice aquí es lo que se repite en el barrio de Salamanca. Le llamamos a una responsabilidad que se le supone aun partido que aspira a gobernar", ha criticado Lastra desde el estrado dirigiéndose explicitamente a Pablo Casado, líder del Partido Popular.

En ese momento, desde los escaños del PP, según fuentes parlamentarias, se ha escuchado a un diputado decir: "Te vas a enterar". Esta interrupción ha provocado que Lastra parase su discurso y dirigiéndose hacia el 'popular' José Ignacio Echániz ha espetado: "¿Me estás amenazando?, Echániz, ¿me has amenazado?".