La Comunidad de Madrid celebra este jueves, Dos de Mayo, su fiesta. Lo hará, como es tradicional, con un acto solemne presidido por Isabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y al que están invitadas 650 personas entre las que habrá autoridades y representantes políticos y de la sociedad madrileña.

Un acto que tiene lugar en medio del choque entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los cinco días que se tomó para reflexionar si debía continuar al frente del Gobierno y sus declaraciones posteriores apelando a la decencia de la política.

Si el año pasado la celebración en la Real Casa de Correos estuvo marcada por la aparición del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y su intento fallido de subir a la tribuna de autoridades, este año la confrontación con el Gobierno también sobrevolará la cita.

"Él es el fango que ha utilizado esa estrategia durante años de manera dictatorial", ha llegado a señalar sobre Sánchez la dirigente madrileña estos días, quien también ha sostenido que el presidente lo único que pretende "es el poder sin control, sin contrapesos".

Lo cierto es que este año del Gobierno solo están invitados a este acto su delegado en Madrid y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. El ministro ha destacado que quiere "tender la mano" del Gobierno a la Comunidad de Madrid para "caminar juntos en la convivencia y la democracia" para poder hablar de temas como "la vivienda o el empleo".

Además, ha aprovechado para pedirle a Feijóo que "reflexione", destacando que ha visto cómo en sus declaraciones se centra en hablar de "la mujer del presidente" y no de otros temas que preocupan a la sociedad como la vivienda o la sanidad.

El PSOE destaca la ausencia de miembros de la dirección nacional del PP: "Han dejado sola a Ayuso"

Por su parte, fuentes del PSOE a laSexta han hecho referencia a la ausencia de altos cargos de la dirección nacional del PP en este acto. "Han dejado sola a Ayuso en uno de sus días grandes por excelencia", han indicado.

Además, han destacado que la presidenta de la Comunidad de Madrid todavía tiene "muchas preguntas sin responder" sobre el caso de su pareja, que está acusado de un delito fiscal.

Por otro lado, han señalado que Ayuso "tiene un jefe de gabinete que amenaza con triturar a periodistas y cerrar medios de comunicación, además de montar campañas de bulos con medios y páginas web afines y bien dotados en el reparto de publicidad institucional de la CAM".

De esta forma, han reiterado que piensan que Ayuso "cada día está más sola", destacando que su partido "ha huido de los actos del Dos de Mayo como si hubiese fusilamientos como los que inmortalizó Goya en su cuadro".

Serrano resta importancia a la ausencia de la dirección nacional del PP

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha restado importancia a la ausencia de la dirección nacional de su partido en el acto institucional del Dos de Mayo.

En declaraciones a los periodistas, antes del inicio de la cita, Serrano ha defendido que "llevan estos dos años trabajando codo con codo" con ellos, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.

Al margen de quién acuda o no, ha recordado que están en medio de una campaña de las elecciones catalanas, que es "muy importante". "Entiendo que la mayor parte de la dirección nacional se encuentra ahí. No lo sé, de verdad que no es un tema que le haya prestado la mínima atención", ha trasladado.

En todo caso, ha indicado que están "absolutamente tranquilos y agradecidos del respaldo que tanto el partido como la presidenta tienen por parte de la dirección nacional".