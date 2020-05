El Gobierno pedirá prorrogar por cuarta vez el estado de alarma dese el inicio de la crisis del COVID-19. Esta vez hasta el 23 de mayo. Pero Pedro Sánchez acude al debate y posterior votación de la medida, que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados este miércoles, con menos apoyos que en las veces anteriores.

La incógnita del PP y el 'no' de ERC

Para prolongar el estado de alarma, el Ejecutivo solo necesita de mayoría simple, es decir, será suficiente con obtener más 'síes' que 'noes'. De momento, solo están confirmados los votos favorables de PSOE (120) y Unidas Podemos (35).

La prórroga cuenta también con el apoyo de PRC, Teruel Existe, Más País y Compromís, con los que llegaría a 160 votos. Estos serían suficientes si el Partido Popular, que ha anunciado su rechazo a la ampliación pero no ha expresado el sentido de su voto, opta por la abstención en vez de por el 'no'.

Quién ha adelantado que votará 'no' a mantener el estado de alarma es ERC. En un comunicado, la formación independentista ha explicado que hasta ahora se abstenían por responsabilidad pero que ahora consideran que la centralización es un error.

"Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español. Y pedimos rectificación de la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma", han explicado tras tomar la decisión en el órgano de dirección del partido.

Los 13 votos de ERC en contra de la prórroga del estado de alarma se suman así a los que votaron en contra en la anterior prórroga: los 52 de Vox, los 8 de Junts, los 2 de la CUP, y los 2 de Navarra Suma.

El apoyo de Ciudadanos, determinante

A falta de confirmación, el Gobierno de coalición podría contar además con el 'sí' de Ciudadanos, con quien se ha comprometido mediante una llamada telefónica a iniciar negociaciones para "intentar llegar a un acuerdo de cara a la prórroga".

"Sánchez tendría que buscar el consenso para acordar un verdadero 'Plan A'".

Esto ocurre después de que la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, criticase la falta de comunicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su partido.

"Sánchez pide adhesiones a la oposición, pero hace 16 días que no llama a Ciudadanos. Dice que 'no hay plan B', pero lo que tendría que hacer es buscar el consenso para acordar un verdadero 'Plan A'. Para exigir 'responsabilidad' primero hay que practicarla", reivindicó a través de su cuenta personal de Twitter.

El apoyo de Ciudadanos a la prórroga el estado de alarma resulta esencial ante la incertidumbre del voto del PP y después de que ERC anunciase que votaría 'no' en la Cámara Baja. Los 10 votos del partido de Inés Arrimadas compensarían los 'noes' de ERC.

"No hay plan B"

El Gobierno ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos políticos para prolongar el estado de alarma. El presidente del Gobierno ha asegurado que decretar el estado de alarma no es un "capricho" o una "excentricidad", sino una medida "eficaz y necesaria"en la pandemia del coronavirus.

Del mismo modo se ha pronunciado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien ha pedido al Partido Popular su apoyo, pues "no aprobar o simplemente desentenderse de un nuevo decreto de alarma es tanto como condenarnos a un caos del que algunos se tendrían que hacer responsables".

"El único plan es el estado de alarma".

Sánchez también ha afirmado que "no hay plan B, el único plan es el estado de alarma". Unas declaraciones que reiteró la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, en el programa de El Objetivo. La ministra para la Transición Ecológica además instó a las formaciones que se oponen a la prórroga a que comunicasen su plan B.

"Si alguien tiene una otra opción, será bueno que la comparta pronto, porque si no no se entiende por qué se dice que no a todo pero no se propone una alternativa", defendió Ribera.

