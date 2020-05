Durísima intervención del líder del PP, Pablo Casado, en el pleno del Congreso, donde este miércoles se vota una nueva prórroga del estado de alarma, que su partido no apoyará pero a la que finalmente tampoco se opondrá. "¿Qué es el caos? ¿Y usted me lo pregunta? El caos es usted", le ha espetado a Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber situado al país en "un estado de excepción encubierto".

Casado, que ha afirmado que el PP no votará en contra de la prórroga, apuntando así a una abstención de su grupo parlamentario, ha criticado férreamente la gestión del Ejecutivo de coalición de la crisis del coronavirus, cuyas explicaciones sobre la pandemia ha tachado de "más propias de un curandero que de un comité científico".

Asimismo, ha acusado al Gobierno de "trazar un relato al margen de la realidad" sobre la crisis sanitaria, "mintiendo sobre las causas de la grave afectación del coronavirus en España, manipulando sus consecuencias económicas y sociales y malversando los instrumentos del sistema democrático para la gestión de la crisis".

El presidente del PP, que ha reprochado al Ejecutivo su "incapacidad de comprar material" e "ineptitud para hacer pruebas masivas", ha afeado a Sánchez que "sigue sin reconocer un solo error y exige que todos les apoyemos sin rechistar", al tiempo que ha calificado su gestión de la pandemia de "estrepitoso fracaso", enumerando una serie de querellas presentadas por diferentes colectivos profesionales contra el Gobierno.

El líder de la oposición asimismo ha aludido a las palabras del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, advirtiendo al PP de que, de dejar caer el estado de alarma, tendría responsabilidad en caso de rebrote. "Según esta lógica perversa ¿son ustedes responsables de la muerte de 25.000 españoles? Nosotros no caeríamos en semejante bajeza moral, no somos como ustedes", ha aseverado.

El PP no votará en contra de la prórroga

Casado ha tildado de "sudoku" el plan de desescalada del Gobierno, afirmando que, en caso de invertirse los papeles, "estarían haciéndonos escraches y llamándonos 'asesinos' delante de nuestros hijos", y le ha acusado de "usar la pandemia para avanzar en su programa contra la libertad individual, la propiedad privada y el Estado de derecho".

Casado acusa a Sánchez de usar a los parados y autónomos como "escudos humanos" para sacar adelante el estado de alarma

"De pregonar el escudo social han pasado a usar de escudos humanos a los parados y a los autónomos, amenazando con retirarles las ayudas si no les aprobamos hoy la prórroga del estado de alarma", ha sentenciado Pablo Casado, que no ha explicitado el sentido del voto del PP hasta el final de su intervención.

"Le dije anteayer que no podíamos apoyar esta prórroga al estado de alarma y hoy no la vamos apoyar", ha indicado, afirmando que, no obstante, "podía evitar nuestro voto en contra si desvinculan los ERTE y las ayudas a autónomos y pymes del estado de alarma, si mejora la cogobernanza con las autonomías y si adapta las actuaciones contra la pandemia a la legislación ordinaria para salir en dos semanas de la situación de excepcionalidad".

En este sentido, Casado ha afirmado que el Gobierno se ha comprometido a estas acciones por "su nueva geometría variable", en alusión al acuerdo alcanzado con Ciudadanos. "Por ese motivo mantendremos el compromiso de no votar en contra", ha concluido.