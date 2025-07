Susana Díaz no cree que Pedro Sánchez esté tras los audios de Koldo en los que se espiaba a miembros del PSOE

Los audios grabados por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, han generado polémica en laSexta Xplica. Koldo, enfadado, asegura no reconocerse en estos documentos, aunque él los creó. En los audios se mencionan nombres como Susana Díaz, quien afirma no tener idea de estas grabaciones, pero no se sorprende por lo ocurrido. Koldo dirigía una red de colaboradores para espiar a miembros del PSOE, vigilando sus reacciones, especialmente respecto a Pedro Sánchez. Además, en las grabaciones, Koldo instruía a mujeres sobre cómo insinuarse para obtener información, lo que ha suscitado críticas. Estos documentos están bajo investigación del juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo.

Todo, en el marco de esos colaboradores 'espía' que tenía Koldo García. En unos mensajes en los que se escucha a una de esas personas decir que "hay que apoyar al partido y a Pedro Sánchez" porque a Díaz "le quedan cuatro telediarios".

La que fuera líder del PSOE en Andalucía ha afirmado que no tenía "ni idea" de todo esto y que no sabía que Koldo estaba buscando información sobre ella. Eso sí, admite que ya no le sorprende "absolutamente nada".

"No tenía ni idea, pero es verdad que ya con lo que va saliendo no me sorprende absolutamente nada. Me parece lamentable, jamás debieron militar en el PSOE", cuenta.

Díaz, además, deja fuera de toda esta ecuación a Pedro Sánchez y cree que, de haber alguien detrás de todo, no es el actual presidente del Gobierno: "No solo no lo creo, sino que no quiero que sea así y por eso no lo creo".

La red de 'espías' de Koldo

Y es que Koldo tenía bajo su mando a un equipo de colaboradores que usaba para 'espiar' a miembros del PSOE. Que estaban atentos a cualquier detalle e incluso vigilaban las reacciones de los socialistas a cuando Pedro Sánchez salía por televisión.

"Mientras comían no sé qué ha dicho en la tele. Se han mirado el uno al otro y se han empezado a reír", dice una colaboradora de Koldo en los mensajes.

Él, más que pendiente: Bien. bien ese detalle. Ven a Pedro Sánchez. Esas cosas son importantes".

Y es que Koldo pasó años grabando a todo su entorno. Años elaborando esta especie de red de 'espías' a los que incluso enseñaba los gajes del oficio con el objetivo de conocer todo tipo de información sobre sus compañeros de partido. En esos documentos, que ya están en manos de Leopoldo Puente, juez del Tribunal Supremo que instruye el caso, el que fuera asesor de Ábalos pregunta a sus 'espías' por, por ejemplo, detalles de una conversación entre un tal 'Javier' y un tal 'Guzmán', que estaban "criticando a María y a Santi".

Además de los audios sobre compañeros de partido, audios que Koldo "considera que podrían estar manipulados" como ha contado Alfonso Pérez Medina, hay otras grabaciones en las que escuchamos al exasesor de Ábalos dar instrucciones a mujeres sobre cómo insinuarse para conseguir información.

"Lo que hay que hacer es que se te caiga el tirante, agacharte un momento y moverte para que se puedan buscar posiciones o posturas para que se vean las tetas", se escucha decir a Koldo.