Koldo aconsejaba a colaboradoras cómo vestir para seducir a los espiados: así hablaba el exasesor de Ábalos a sus ayudantes

Los detalles Koldo García no solo les decía a sus colaboradoras cómo tenían que grabar o lo que tenían que hacer, sino que les indicaba cómo persuadir para conseguir la información.

Los 22.000 audios recogidos en tres móviles y una grabadora que la Guardia Civil le incautó en su casa de Alicante en febrero de 2024, muestran el ingente material que llegó a grabar Koldo García durante años. Estas grabaciones, a las que ha podido acceder laSexta, no aparecen en el informe de la UCO porque no se trata de pruebas ocultas, sino de material que los investigadores descartaron por no tener valor penal. Pese a ello, los audios dibujan muy bien las luchas internas en el PSOE y a los personajes de la trama.

De hecho, de estas grabaciones se puede desprender que Koldo tenía colaboradores: una especie de red de espionaje para conocer información sobre sus compañeros de partido. Y, es más, Koldo García no solo les decía a sus colaboradoras cómo tenían que grabar o lo que tenían que hacer, sino que les indicaba cómo persuadir para conseguir la información.

"Si es con una camisa con botones, pues lo que hay que hacer es llevar debajo tirantes, poner el pecho un poco hacia al borde, abrir dos botones o uno, o la de lino que es transparente totalmente, ¿vale? y que se vea o que se note el pezón por encima", indica Koldo en uno de los audios a los que ha tenido acceso laSexta y que se puede escuchar en el vídeo que acompaña esta noticia.

Así, el exasesor de Ábalos continúa: "Y buscar posiciones, sin querer posiciones normales, agachar, acercar, coger el teléfono, o cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver la teta, o que se pueda ver el culo, o que se pode ver el dinero, o que se pueda ver todo".

De esta manera, Koldo insiste en que lo que hay que hacer es "buscar posiciones, básicamente es eso, y luego... pues que el tirante o el botón este suelto para que haga hueco...".

Se desconoce el contexto en el que Koldo grabó estos audios porque en las 22.000 grabaciones que han sido ahora a la luz las conversaciones aparecen descontextualizadas, son fragmentos, audios, notas de WhatsApp... En esta, como se puede escuchar, se entiende que Koldo está dando una serie de directrices a una mujer, que podría tratarse de una mujer de acento extranjero que aparece en las grabaciones y a la que él conmina a espiar a uno de sus compañeros de partido. Aun así, no tenemos la seguridad de que sea ella.