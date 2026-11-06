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El supuesto soborno de un millón de Koldo desata un cruce de acusaciones entre PSOE y PP: "Es muy preocupante para la democracia"

¿Qué están diciendo? José Manuel Albares (PSOE) califica como "muy grave" lo relatado por Koldo. Mientras, Ester Muñoz (PP) asegura que "nunca han ofrecido dinero a nadie para dar información sobre Sánchez".

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Las declaraciones de Koldo García sobre un supuesto ofrecimiento de un millón de euros a cambio de implicar al todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la trama de corrupción que afecta al exministro José Luis Ábalos y al exasesor socialista han provocado un nuevo enfrentamiento entre PSOE y PP. En plena carrera electoral hacia los comicios del 29N, ambos partidos han aprovechado la polémica para lanzarse reproches y exigirse explicaciones.

Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de "muy grave" lo relatado por Koldo y ha reclamado explicaciones a los populares. Además, ha calificado la supuesta injerencia de "muy preocupante para la democracia española".

El PP, por su parte, niega tajantemente haber ofrecido dinero a Koldo. La portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, ha asegurado que los populares "nunca han ofrecido dinero a nadie por dar información sobre Pedro Sánchez". Además, ha defendido que no necesitan pagar a nadie para conocer las presuntas irregularidades que afectan al Gobierno y al partido.

También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a los socialistas de estar "desesperados" y ha cuestionado su estrategia política. Gamarra ha señalado a Ábalos, Koldo y Leire Díez como integrantes del equipo que, a su juicio, representa al entorno de Sánchez, y ha recordado las investigaciones judiciales y las condenas relacionadas con casos de corrupción.

Este cruce de reproches llega en un momento de alta tensión política, con unas elecciones en poco más de 20 días y una campaña que se reanuda en estos días tras la tragedia de Urda.

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