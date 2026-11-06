El supuesto soborno de un millón de Koldo desata un cruce de acusaciones entre PSOE y PP: "Es muy preocupante para la democracia"

¿Qué están diciendo? José Manuel Albares (PSOE) califica como "muy grave" lo relatado por Koldo. Mientras, Ester Muñoz (PP) asegura que "nunca han ofrecido dinero a nadie para dar información sobre Sánchez".

Las declaraciones de Koldo García sobre un supuesto ofrecimiento de un millón de euros para implicar a Pedro Sánchez en una trama de corrupción han intensificado el enfrentamiento entre PSOE y PP en plena campaña electoral hacia el 29N. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado el relato de Koldo como "muy grave" y ha exigido explicaciones al PP, describiendo la injerencia como "preocupante para la democracia". El PP niega las acusaciones, con su portavoz Ester Muñoz afirmando que nunca han ofrecido dinero por información. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, acusa a los socialistas de "desesperación" y critica su estrategia política. Este intercambio se produce en un contexto de alta tensión política, con elecciones inminentes y una campaña electoral que se retoma tras la tragedia de Urda.

Las declaraciones de Koldo García sobre un supuesto ofrecimiento de un millón de euros a cambio de implicar al todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la trama de corrupción que afecta al exministro José Luis Ábalos y al exasesor socialista han provocado un nuevo enfrentamiento entre PSOE y PP. En plena carrera electoral hacia los comicios del 29N, ambos partidos han aprovechado la polémica para lanzarse reproches y exigirse explicaciones.

Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de "muy grave" lo relatado por Koldo y ha reclamado explicaciones a los populares. Además, ha calificado la supuesta injerencia de "muy preocupante para la democracia española".

El PP, por su parte, niega tajantemente haber ofrecido dinero a Koldo. La portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, ha asegurado que los populares "nunca han ofrecido dinero a nadie por dar información sobre Pedro Sánchez". Además, ha defendido que no necesitan pagar a nadie para conocer las presuntas irregularidades que afectan al Gobierno y al partido.

También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a los socialistas de estar "desesperados" y ha cuestionado su estrategia política. Gamarra ha señalado a Ábalos, Koldo y Leire Díez como integrantes del equipo que, a su juicio, representa al entorno de Sánchez, y ha recordado las investigaciones judiciales y las condenas relacionadas con casos de corrupción.

Este cruce de reproches llega en un momento de alta tensión política, con unas elecciones en poco más de 20 días y una campaña que se reanuda en estos días tras la tragedia de Urda.

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