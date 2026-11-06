El PSOE se plantea acciones legales por la supuesta oferta del abogado del PP a Koldo García para señalar a Sánchez

Acceso a la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España).

Los detalles Según ha podido saber laSexta, el PSOE se plantea acciones legales ante las acusaciones de Koldo García sobre que el abogado del PP le ofreció el pago de hasta un millón de euros a cambio de declaraciones que afectaran al presidente y a Begoña Gómez.

Los abogados del PSOE están considerando emprender acciones legales para investigar las acusaciones de Koldo García, quien afirma que el PP, a través del abogado Alberto Durán, le ofreció un millón de euros y beneficios judiciales a cambio de incriminar al presidente Sánchez y a su esposa. Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, confirmó esta intención en una entrevista, subrayando que un informe de la Guardia Civil vincula al PP con García. El PSOE sostiene que estas acusaciones son graves y podrían constituir un delito de manipulación judicial. Exigen explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras el partido niega las acusaciones.

Los abogados del PSOE estudian la posibilidad de iniciar acciones legales para que se investigue judicialmente las acusaciones de Koldo García sobre que el PP, a través del abogado Alberto Durán, le habría ofrecido hasta un millón de euros, evitar la cárcel y sacar a su hermano y a su pareja del procedimiento judicial si señalaba al presidente Sánchez y a su esposa Begoña Gómez.

Así lo han desvelado fuentes socialistas a laSexta. Después, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, lo confirmaba en una entrevista en La 2. Fuentes el PP han negado las acusaciones, pero Torró insistía en que los populares deben dar explicaciones. Así, destacaba en la misma entrevista que existe un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 2024 que apunta a "una relación del PP con el propio Koldo, que nunca se entró a investigar" y que señalaba a "reuniones" del secretario general del PP, Miguel Tellado, con Durán y el exasesor del Ábalos.

Torró ha argumentado que la información de la SER se sustenta en este informe y no solo en el testimonio de Koldo, sino en "tres fuentes más", por lo que, a su juicio, sería cuestión de "ir uniendo esa línea de puntos" para que se abra una investigación. "El PSOE entiende que hay una relación causa efecto entre lo que hoy hemos conocido y las informaciones que desde hace días ya apuntaba Koldo García respecto al PP", ha añadido.

Fuentes socialistas han destacado que se trata de acusaciones "muy graves", ya que, sostienen, influir en el testimonio de alguien en un proceso judicial es delito y la información apunta a que el principal partido de la oposición, por persona interpuesta, pudo influir en Koldo García para derrocar al Gobierno.

Por eso, estudian sus abogados acciones legales, al considerar necesario que se investigue judicialmente el caso. Y reclaman también que dé explicaciones el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que desde el partido se ha negado el presunto pago. La abogada de Koldo ha presentado facturas en la Audiencia Nacional y el abogado del PP no lo ha negado, destacan estas fuentes.

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