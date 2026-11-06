"Digo lo que me sale de los huevos": la salida de tono de un concejal de Vox en un tenso debate sobre vivienda en el Ayuntamiento de Alicante

¿Qué ha pasado? Óscar Castillo, de la formación de ultraderecha, ha vuelto a poner la migración en el foco del problema afirmando que "África no cabe en España". Ante la pregunta del portavoz del Compromis, su respuesta ha carecido de argumento alguno.

En el Ayuntamiento de Alicante, un concejal de Vox protagonizó un incidente durante un debate sobre vivienda. Óscar Castillo, representante del partido de ultraderecha, afirmó que "África no cabe en España" y respondió a las críticas de Rafa Mas, de Compromís, con un comentario vulgar: "Digo lo que me sale de los huevos". Mas le recordó la contribución de los migrantes al trabajo local y cuestionó la postura de Vox sobre la vivienda. Aunque Castillo retiró sus palabras, el intercambio dejó constancia de la falta de argumentos y el tono inapropiado del concejal.

Una más. Una nueva falta de educación de un representante de Vox en una sede donde reside la soberanía popular. En esta ocasión, la salida de tono en cuestión ha sido en el Ayuntamiento de Alicante, en un tenso debate sobre vivienda en el que un concejal de la formación de ultraderecha, en respuesta a Compromís, ha afirmado que él dice "lo que le sale de los huevos".

Así ha sido. Así ha sido en un pleno en el que Vox, de nuevo, ha puesto a la migración como el problema para tener vivienda. "África no cabe en España", ha dicho Óscar Castillo.

En ese momento, Rafa Mas, de Compromís, le ha recriminado sus palabras y le ha recordado lo que hay en las inmediaciones del Ayuntamiento: "Pido que cuando bajen a desayunar al bar de abajo no les escupan en el café, porque la mayoría de trabajadores son personas migrantes con derecho a trabajar y a vivir dignamente".

"Hace poco presentamos una iniciativa para prohibir que los fondos extranjeros compraran vivienda para vivir y votaron en contra, ¿ahora que están diciendo ustedes aquí?", le ha preguntado Mas a Castillo.

En ese momento, la respuesta llega y lo hace no siendo precisamente un argumento: "Digo lo que me sale de los huevos".

A pesar de que Castillo acaba retirando sus palabras, Mas quiere que quede constancia de todo lo ocurrido: "Que se entere toda España que en un debate de vivienda el señor concejal de Vox acaba de decir que dice lo que le sale de los huevos".

Con la petición de retirada del acta a la portavoz de Vox, no solo no se ha anunciado medida alguna contra Casillo sino que se ha apuntado a un intercambio de improperios.

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