La acusación popular del caso Leire pide la declaración de García Ortiz para explicar las visitas de la fontanera del PSOE a la Fiscalía

Los detalles La acusación quiere saber si García Ortiz tuvo "conocimiento, directo o indirecto, del contenido de las reuniones mantenidas por miembros de la Secretaría Técnica con Teijelo y Díez; el momento en que dicho conocimiento se produjo y la vía por la que se le trasladó".

La acusación popular del caso Leire, encabezada por el PP, solicita la declaración del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como testigo en la causa de las cloacas de Ferraz. El objetivo es que explique las visitas de Leire Díez, del PSOE, y Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, a la Fiscalía. La acusación busca esclarecer si García Ortiz conocía el contenido de las reuniones entre miembros de la Secretaría Técnica y los visitantes, así como las instrucciones dadas en su rol jerárquico. Además, se solicita la declaración de otros miembros de la Fiscalía, como Diego Villafañe, Beatriz López Pesquera, Isabel García León y el jefe de Seguridad.

La acusación popular del caso Leire, liderada por el PP, pide la declaración como testigo en la causa de las cloacas de Ferraz del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz para explicar las visitas a la Fiscalía que realizaron la fontanera del PSOE Leire Díez y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la acusación quiere saber si García Ortiz tuvo "conocimiento, directo o indirecto, del contenido de las reuniones mantenidas por miembros de la Secretaría Técnica con Teijelo y Díez; el momento en que dicho conocimiento se produjo y la vía por la que se le trasladó".

También quiere saber "las instrucciones, valoraciones o directrices que, en su condición de superior jerárquico, hubiera podido impartir respecto del tratamiento de la información recibida y de los escritos y denuncia referidos; las razones por las que no se promovió actuación procesal alguna pese a la potencial relevancia penal advertida por los fiscales intervinientes; y el criterio seguido para que tales contactos no quedaran reflejados en registro formal alguno de la institución".

Según esgrime el escrito, la práctica de esta diligencia es "imprescindible" para "integrar, en su nivel de máxima responsabilidad institucional, la secuencia de hechos descrita en el oficio, evitando que el esclarecimiento se limite a los fiscales que materialmente intervinieron en las reuniones, y permitiendo verificar la coherencia entre la versión institucional trasladada a este Tribunal y el conocimiento efectivamente existente en la cúpula de la Fiscalía General del Estado".

También solicita que declaren el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe y su segunda, Beatriz López Pesquera, que participaron en las reuniones con Díez y Teijelo; la entonces jefa de la Secretaría Técnica, Isabel García León; y el jefe de Seguridad de la Fiscalía General del Estado.

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