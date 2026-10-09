Ahora

EN DIRECTO

Sigue la precampaña y la última hora hacia las elecciones generales

Caso Leire

El juez Pedraz descarta imputar por ahora al PSOE en la causa de las cloacas como pedía el PP

Los detalles El juez Santiago Pedraz sigue el criterio de Anticorrupción y considera que hay que practicar antes algunas diligencias de investigación, como la declaración testifical de Santos Cerdán.

Fachada de la sede nacional del PSOE en Ferraz, mientras agentes de la UCO solicitan documentación Fachada de la sede nacional del PSOE en Ferraz, mientras agentes de la UCO solicitan documentaciónEuropa Press

El juez Santiago Pedraz sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y descarta imputar por ahora al PSOE en la causa de las cloacas al considerar que hay que practicar antes algunas diligencias de investigación, como la declaración testifical de Santos Cerdán, según confirman fuentes jurídicas consultadas por laSexta.

Noticia en ampliación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ni un minuto de silencio: el PP de Madrid rechaza el homenaje a Maricarmen e intenta justificarse con la excusa de la "utilización política"
  2. ERC prepara ya una alternativa a Rufián mientras él insiste en que quiere representar al partido "acompañado de otras fuerzas de izquierda"
  3. La Abogacía del Estado advierte de que el adelanto electoral hace "imposible" aplicar las cautelares del Supremo sobre la 'ley de nietos'
  4. La jueza Biedma confirma las presiones a la UCO y que se sintió "perseguida": "Decían que mi secretario había ido al colegio de mis hijas y no tengo secretario"
  5. Cronología de una sospecha: las incógnitas del supuesto brote de peste neumónica en Rusia
  6. Anne Carson, Premio Nobel de Literatura por "su audaz e inventiva obra"