Caso Leire
El juez Pedraz descarta imputar por ahora al PSOE en la causa de las cloacas como pedía el PP
Los detalles El juez Santiago Pedraz sigue el criterio de Anticorrupción y considera que hay que practicar antes algunas diligencias de investigación, como la declaración testifical de Santos Cerdán.
El juez Santiago Pedraz sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y descarta imputar por ahora al PSOE en la causa de las cloacas al considerar que hay que practicar antes algunas diligencias de investigación, como la declaración testifical de Santos Cerdán, según confirman fuentes jurídicas consultadas por laSexta.
Noticia en ampliación.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido