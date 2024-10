En plena tormenta política tras las graves acusaciones de violencia machista contra el que hasta este jueves ostentaba la portavocía de Sumar en el Congreso de los Diputados, Iñigo Errejón, el grupo liderado por Yolanda Díaz afronta una semana que se augura complicada. Un nuevo nombramiento y más responsabilidades a depurar son algunas de las cuestiones que se abordarán en los dos encuentros previstos a lo largo de la jornada de este lunes.

El primer encuentro que reunirá a los partidos políticos bajo el paraguas de la formación Sumar -Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes y Compromís-, que fundó Díaz tendrá lugar por la mañana. Sin embargo, será a primera hora de la tarde cuando se reúna el grupo parlamentario, donde se abordará la designación de un nuevo vocal. A este encuentro sí acudirá la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo que vuelve de un viaje oficial el Colombia.

Será la tercera vez en esta legislatura que Sumar nombre a su principal referente en el Congreso, dado que el cofundador de Podemos entró como tal en sustitción a Marta Lois. La exdiputada dejó el cargo y su acta para convertirse en candidata en las pasadas elecciones gallegas.

Aunque todavía se desconoce quien será el sustituto, todo apunta a que será sustituta. Entre aquellas que cuentan con más opciones está la actual portavoz adjunta, Aina Vidal, que ya sonó en las quinielas para el puesto, o la diputada Verónica Barbero. Lo que sí se sabe con bastante certeza es que el escaño como diputado será ocupado por la dirigente de Más Madrid Alda Recas.

A pesar de la ausencia de Díaz durante el terremoto de esta semana, desde Sumar se ha subrayado que fue, precisamente, ella quien desde el miércoles conversó con Errejón. Unas conversaciones en las que aseguran le pidió explicaciones por las denuncias difundidas en redes sociales y en la que también le instó, tras reconocer los hechos, a dimitir. Ya este lunes, fuentes de la formación explican que "no era fácil volver de Colombia", puesto que "ella no va en Falcón".

Asimismo, señalan que Díaz se encuentra muy afectada anímicamente por el asunto, al tiempo que adelantan que tras el encuentro saldrá ante los medios en una comparecencia en la que dice va a ser muy dura con Errejón. Además, adelantan que insistirá en no podía saber de eso, ya que nunca lo habría consentido. Eso sí, sostienen que no restará culpa, puesto que se podría haber investigado aún más.

¿La izquierda se debilita?

La polémica ha llevado a que diversas fuentes del abanico de formaciones que alberga Sumar lleguen a admitir que la situación que atraviesan es extremadamente difícil. Incluso, lamentan que el proyecto que encaraba durante estos meses una fase de rearme por los malos resultados del ciclo electoral de este año, queda tocado.

Una preocupación a la que que el ala socialista del Gobierno resta importancia, al menos en público. A primera hora de este lunes, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha intervenido en el programa matinal de RTVE donde ha descartado esa preocupación entorno a la unidad del Ejecutivo, aunque si admite "una importante conmoción" en "en el entrono progresista", pues "las políticas feministas están en nuestra base, en nuestro ADN, en nuestro núcleo duro", ha dicho.

Preguntado, sobre si conocía con anterioridad estas denuncias, el socialista lo ha descartado de forma categórica: "Para nada". Incluso, ha explicado que cuando se enteró de la dimisión de Errejón a través del comunicado que compartió en redes sociales, pensó que sería "cansancio" tras los años que llevaba en primera fila de la política. Sin embargo, cuando se enteró que correspondía a estas graves acusaciones se quedó "en shock".

Sobre esta cuestión también ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha valorado de forma positiva la respuesta de Sumar: "Ha actuado con mucha rapidez y contundencia como hay que actuar siempre". "Ha iniciado investigación interna y Sumar nos explicará qué es lo que ha ocurrido", ha dicho el ministro socialista, al tiempo que ha sostenido que "con quien tenemos que estar siempre es con las víctimas".

Minutos después y en privado, fuentes del PSOE no niegan a laSexta el daño que esta situación va a provocar a Sumar y a todo el Gobierno, pero insisten en que es el momento de cerrar filas y pedir que se llegue hasta el final "caiga quien caiga". Además, apuntan a que confían en que se reconsidere ese espacio a su izquierda en vistas al próximo ciclo electoral, aunque les toque seguir sufriendo por la rivalidad entre Sumar y Podemos.

Más Madrid también comparece

Las coportavoces de la formación Más Madrid ofrecerán a las 12.00 una rueda de prensa ante los medios de comunicación, después de que Bergerot no haya acudido a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid y la formación haya cancelado la rueda de prensa posterior. Eso sí, se mantiene la convocada a raíz de la información surgida el pasado viernes cuando el partido admitió haber tenido conocimiento de unos tocamientos sin consentimiento por parte de Errejón durante un festival en Castellón en junio de 2023.

A raíz de ello, Más Madrid cesó el pasado viernes a Loreto Arenillas por su intermediación con esta víctima para evitar que denunciara al ya expolítico y borrará su relato que había publicado en redes sociales. Arenillas renunció a su acta, pero no dudó en acusar a la formación de usarla como "chivo expiatorio". Incluso, apuntó al rol de Manuela Bergerot, actual portavoz en la Asamblea de Madrid, que entonces era la secretaria de organización.

Será, precisamente, Bergerot una de las miembros de Más Madrid que comparezca ante los medios, después de haber sido ausencia en la Junta de Portavoces de este lunes en la Asamblea de Madrid. Lo hará junto a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, y Rita Maestre.

De hecho, ésta última compartió este domingo en sus redes sociales una carta en la que mostraba su rechazo a los actos de Errejón con el cual mantuvo una relación durante algunos años. "Me siento profundamente engañada, y ese engaño resulta devastador", sentenciaba en la dura misiva.

Durante este fin de semana la depuración de responsabilidades ya empezaba en Sumar. Este sábado, el portavoz de Sumar Ernest Urtasun admitió que la situación ha "quebrado la confianza de mucha gente", al tiempo que admitía que los "sistemas de prevención y detección" internos "fallaron". "Si las graves informaciones que han salido esta semana las hubiéramos sabido antes, Íñigo Errejón habría cesado mucho antes de sus cargos", señaló el también ministro de Cultura este sábado.

La asunción de responsabilidades por parte de Sumar se ha traducido en dar continuidad a la investigación interna, ofrecer canales de reparación y acompañamiento a las víctimas y culminar la puesta en marcha de protocolos y de formaciones a sus cargos sobre violencia machista. Sobre la mesa no hay por el momento nuevas dimisiones, aunque algunos diputados de Sumar no descartan que sean necesarias más renuncias o ceses si aparece nueva información.

Línea en la que este lunes se han pronunciado fuentes de Sumar, las cuales han adelantado a laSexta que Yolanda Díaz no tratará de eludir responsabilidades sobre lo sucedido. Aunque, respecto a la investigación de los tocamientos en el festival de Castellón en el verano de 2023, aseguran que confiaron en las actuaciones que desarrollaban desde Más Madrid, pues de aquellas Errejón no era portavoz de Sumar.

Asimismo, el mismo viernes el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, aseguró que esta crisis "abre en canal a la izquierda", para la que no dudó en abogar por hacer una catarsis respecto a la organización. Asimismo, instaba también a modificar la forma de abordar las decisiones colectivas, como es el nombramiento de un nuevo portavoz para la Cámara Baja.

No obstante, esta gestión no ha convencido a la oposición que no ha dudado en criticarla. Unos reproches que llegan tanto desde del Partido Popular como de Vox. Ambos acusan a Yolanda Díaz de encubrir los comportamientos de su ya exportavoz, mientras que el ala socialista del Gobierno ha respaldado la actuación de la organización, que a juicio de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, está "haciendo los deberes".

Desde donde se ha ofrecido respaldo a Sumar, y a Yolanda Díaz, ha sido desde el Gobierno de España que conforma en coalición con el PSOE. Tanto el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han defendido a su compañera de Consejo. Para Ana Redondo, Sumar está "haciendo los deberes".