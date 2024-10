Podemos ha asegurado este lunes en rueda de prensa que Yolanda Díaz era conocedora de los tocamientos sin consentimiento que realizó su cofundador, Íñigo Errejón, a una chica en un festival celebrado en Castellón en el verano de 2023. En aquel entonces Díaz ya era ministra de Trabajo, pero Irene Montero también, en concreto, de Igualdad. Es cierto que Errejón ya no se encontraba entre las filas 'moradas', pero conocer esta cuestión antes del 23J no eximió a Podemos de concurrir a las elecciones con Sumar, y por tanto, con Errejón.

Su portavoz, Pablo Fernández, ha asegurado que en Podemos no tenían conocimiento "de este tipo de conductas" del que fuera una de sus cabezas más visibles y que el diario 'El Salto' relató en 2015. Cuestión que le ha llevado a sostener que los controles en Podemos no fallaron. Aunque sí que señala que la formación supo del hilo en X del verano de 2023 "porque tuvo tres millones de visualizaciones", pero Errejón ya no pertenecía a su grupo, aunque sí a la alianza de izquierdas que concurrió al 23J.

En ese momento, el vocal de los 'morados' ha sostenido que lo pusieron "en conocimiento de la persona" que creyeron "que tenía que conocerlo que era Yolanda Díaz". Preguntado por la respuesta de Díaz, Fernández ha asegurado que "no" iba a "abundar" en el asunto, y prefería zanjar el tema sosteniendo que hicieron que lo que "consideraron oportuno". Había llegado a todo el mundo", ha concluido.

En aquel entonces Yolanda Díaz ya era ministra de Trabajo y fundadora de Sumar, formación a la que se había unido Más Madrid, en cuyas filas se encontraba Errejón, y a la que Podemos se unió días antes de la cita electoral. Sin embargo, en ese Gobierno saliente Podemos ostentaba otra cartera, la de Igualdad. En concreto, era Irene Montero, otra de las figuras fuertes de los 'morados' desde sus inicios, quien dirigía el Ministerio y que también habría tenido conocimiento del asunto, ante el que no hizo nada.

¿Una década de política feminista?

La ruptura Errejón-Podemos culminó en el año 2019, después de que fuera cesado como portavoz parlamentario de Podemos en aquel entonces tras enfrentarse a Pablo Iglesias para liderar la formación. A partir de allí se unió a Manuela Carmena en Más Madrid. Un proyecto que ese mismo año extrapoló a nivel nacional con Más País que logró tres escaños que apoyaron al primer gobierno de coalición.

Dos años después, Díaz y Errejón, entre otras formaciones, aunaron fuerzas para hacer oposición a lo que quedaba de Podemos. Con la creación de Sumar, Errejón volvió a recuperar protagonismo en la primera línea de la vida parlamentaria, terminando por convertirse en vocal de la unión de fuerzas de la izquierda.

Un acuerdo entre Más Madrid y Sumar que sabían en Podemos, pues fue tan solo días antes del 23-J cuando firmaron su coalición bajo la marca que había creado Díaz. Momento en el que también conocían el relato difundido en redes sociales. Nada de esto hizo replantearse a los 'morados' acudir a las elecciones del 23J en una alianza en la que también concurría su cofundador del que sabían había sido acusado de haber cometido tocamientos sin consentimiento a una chica. Quizás esa cita electoral a la vuelta de la esquina hizo que nadie se pronunciase, ni la ministra de Igualdad.