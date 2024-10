Más Madrid lo ha reconocido. La formación confirma que tenía conocimiento del abuso que Íñigo Errejón ejerció contra una chica en un concierto celebrado en el verano de 2023. Así lo ha manifestado la también ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa que el partido ha ofrecido este lunes por la mañana a raíz del torbellino político generado por las acusaciones de violencia machista contra el que fuera uno de sus miembros. Las cuales han calificado de "repulsivas", al tiempo que han descartado conocer más "episodios" como los conocidos en los últimos días.

"Hace un año y medio nos enteramos por las redes sociales", ha asegurado García quien ha continuado relatando que en ese momento se puso en contacto tanto con Errejón como Loreto Arenillas, quien también asistió al evento y que "actuó por su cuenta", para pedirles "explicaciones".

Ante ello, Errejón y Arenillas "minimizaron la agresión" ante lo que la formación les instó a que "transmitieran a la afectada la disposición del partido para conocer su versión", recuerda García. "A partir de ahí", subraya García que no tuvieron "acceso a más información" sobre el asunto y "el hilo fue borrado de las redes sociales": "No pudimos o no supimos hacer nada más. (...) Fue un error", ha lamentado. Así, ha agregado que fue "una actuación insuficiente".

Eso sí, García ha enfatizado que "Más Madrid no ha tenido ni tiene conocimiento de episodios similares", sin embargo, ha sido ahora cuando han conocido que "el contexto" de lo sucedido en 2023 "era otro". Así, tras coordinarse con Sumar, que asegura también barajaban la entrega del acta por parte de Errejón, desde Más Madrid también solicitaron la marcha de Arenillas ante "la pérdida de confianza" pues no tenían la "certeza" de que hubiera actuado correctamente.

"No nos corresponde a nosotros a entrar en los detalles personales" de la vida de Errejón ha continuado García, quien ha asegurado que desde la formación se creía que los "problemas personales de Errejón eran de otra índole". De hecho, sostiene que si hubieran sabido de este tipo de conductas "no" hubieran recomendado "ayuda profesional" al ya expolítico, sino que hubiera "ido a una comisaría". "Ahora estamos descubriendo que era una persona diferente" ha asegurado García quien, a su vez, ha enfatizado que "hay compañeros" todavía "en shock".

Asimismo, y preguntada por los periodistas, Rita Maestre ha admitido que "las explicaciones" que ofrecieron Errejón y Arenillas "fueron insuficientes y ambiguas", por lo que la formación asume "el error de haber dado por buena su versión". En línea con García, Maestre también ha recalcado tenían "indicios de ninguna otra cosa similar" por lo que creyeron en esos argumentos.