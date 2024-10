A través de un comunicado, Más Madrid ha confirmado el cese de Loreto Arenillas, diputada de la formación en Madrid, después del escándalo machista de Errejón y de que su nombre saliera a la luz por mediar, "a título personal", después de saber que una mujer acusó al ex portavoz de Sumar de tocarla el culo en un evento de Castellón.

"Respecto a la denuncia de la agresión en Castellón y a la intervención de la diputada Loreto Arenillas, valoramos que las explicaciones que dio entonces no se corresponden con la realidad que hemos conocido durante los últimos días y horas. Ante esta circunstancia, hemos exigido la dimisión de la diputada. Ante su negativa, anunciamos el cese de todas sus responsabilidades y cargos en el partido", cuentan en el punto 8 de su comunicado.

"Estamos horrorizadas"

En el texto, la formación expresa su consternación, "como muchas personas progresistas", por las noticias que están conociendo sobre Íñigo Errejón: "Estamos horrorizadas por las noticias que se están publicando. Son actos repulsivos de violencia machista y sexual que no tienen atenuante ni coartada posible. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y condenamos sus actos".

"Errejón no era cargo público de Más Madrid desde hacía tiempo, pero es evidente que es una persona que ha sido parte importante de la historia de Más Madrid, que ha militado en nuestro partido y nos hacemos cargo, nos duele y nos decepciona de manera muy directa y profunda", relata el comunicado.

Luego tratan el "proceso de mediación a título personal" de Loreto Arenillas: "Hace un año la diputada de Más Madrid tuvo conocimiento de unos hechos relacionados con Errejón en un concierto en Castellón, por el cual una mujer le acusó de tocarle el culo. A título personal inició un proceso de mediación con las mujeres afectadas tratando de aclarar lo sucedido".

"El proceso fue insatisfactorio para ellas y poco después la acusación de agresión se hizo pública en redes sociales, sin que en ningún momento informase al partido de las acusaciones o de este proceso. Días después nos pusimos en contacto con ella y le pedimos que pusiera a disposición de las víctimas los mecanismos de denuncia con los que contamos sin recibir respuesta por su parte, por lo que dimos por cerrado el caso", cuenta.

"Tendríamos que haber actuado con más contundencia"

Y continúan: "Somos conscientes de que fue una actuación insuficiente y asumimos la responsabilidad de las consecuencias que esta situación haya podido tener. Más Madrid no tenía conocimiento de episodios similares al de hace un año, ni a los que se vienen denunciando los últimos días sobre Errejón. No tenemos ni denuncias ni testimonios concretos, ni presentes ni pasados, pero aún así tendríamos que haber actuado con más contundencia".

"Ningún espacio de la sociedad, tampoco nuestro partido, está libre de violencias machistas. El machismo no entiende de partidos ni ideologías. Intentamos combatirlo formal e informalmente, pero podíamos y debíamos haberlo hecho mejor", afirma Más Madrid.

"Jamás he encubierto ningún acto de violencia machista"

Loreto Arenillas, a través de un comunicado en redes sociales, ha compartido explicando su versión de lo sucedido casi a la par que el mensaje de Más Madrid: "Desde que se conocieron las acusaciones por acoso sexual contra Íñigo Errejón, he sido objeto de una inmensa campaña de mentiras y la dirección de mi grupo parlamentario no me ha permitido ni la más mínima ocasión de explicarme. Jamás he encubierto ningún acto de acoso ni violencia machista".

"Nunca pensé que podría perder la presunción de inocencia en mi propio partido. He decidido abandonar mi acta de diputada, abandonar el partido, y seguir luchando contra los abusos, incluido este del que estoy siendo objeto", sentencia.