El escándalo de las tarjetas 'black' llevó a Rodrigo Rato a prisión por mantener los gastos opacos con tarjetas de crédito que se iniciaron bajo el mandato de Miguel Blesa. En su entrevista con Ana Pastor, Rodrigo Rato reconoce su error con esas tarjetas y cuenta cómo se gestó el escándalo.

"Me llegan dos tarjetas, una como presidente y otra como miembro del comité de dirección. No pregunté más, me habían dado muchas tarjetas en mi vida, me no le di más vueltas. La persona que me las dio me dijo: 'Esto está OK con Hacienda'", explica a Pastor.

Posteriormente, se enteró de que el sistema se había iniciado en 1988, por lo que había cientos de consejeros implicados. "Cuando llegas a una organización como Caja Madrid, que te den una tarjeta de crédito de la entidad... si la entidad vez ve que un cargo no es acorde con la tarjeta, te lo cargan en tu cuenta", añade.

Lo que sí tiene claro es que cometió "un error clarísimo". Lo que sí cuestiona es que a él le condenan por apropiación indebida, un cargo por el que suele haber una denuncia previa: "A mí no me denunció nadie".

"El único aviso que tuve fue el de Paco Verdú en marzo de 2012", agrega Rato al ser preguntado acerca de si pudo hacer algo para parar este escándalo antes de que fuese demasiado tarde.