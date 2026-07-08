"Ni soy de Trump ni soy de Sánchez": la respuesta de Almeida tras los ataques del presidente de EEUU a España

El contexto Trump ha vuelto a atacar a España calificándonos como un socio "terrible" y "una causa perdida" ante la negativa de Sánchez de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que no se alinea ni con Donald Trump ni con Pedro Sánchez, tras los ataques del presidente estadounidense a España. Trump calificó a España como un socio "terrible" por no aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB durante la cumbre de la OTAN. Desde Moncloa, han respondido con tranquilidad, destacando la buena relación con EEUU y la importancia de la Unión Europea como unión comercial. Santiago Abascal, líder de Vox, también criticó a Trump por sus comentarios sobre la primera ministra de Italia, afirmando que no se debe tratar a los aliados como vasallos. Almeida se mostró conforme con la postura de Abascal, celebrando que no siempre se debe aceptar todo lo que dice Trump.

"Ni soy de Trump ni soy de Sánchez". Así de claro se ha mostrado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras los ataques del presidente de Estados Unidos a España.

Donald Trump ha vuelto a atacar este miércoles a España. En este caso, lo ha hecho desde la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). En presencia del secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, el mandatario estadounidense ha calificado a nuestro país como un socio "terrible" y ha hablado de "una causa perdida" ante la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

Una noticia que desde Moncloa han asegurado que reciben "con tranquilidad" y "normalidad". Fuentes del Ejecutivo a laSexta han apuntado que España mantiene una "magnífica relación" social, cultura y económica con EEUU, dejando claro que su intención no es "que eso cambie". Además, han destacado que la Unión Europea es una "unión comercial que no puede singularizarse", como ya han subrayado en varias ocasiones desde la propia Comisión.

Al ser preguntado por esto, Almeida ha dejado claro que él ni es de Trump ni es de Sánchez. "Creo que la inmensa mayoría de la sociedad ni es de Trump ni es de Sánchez", ha añadido el alcalde madrileño.

Así, Almeida ha señalado que "a ellos les gusta retroalimentarse y son dos figuras que entienden la política desde manera más cercana de lo que nosotros podamos pensar".

Por otro lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, cuestionó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus ataques a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y advirtió de que "no se puede tratar a los aliados como vasallos".

Al ser preguntado por estas declaraciones de Abascal, quien consideró que "el señor Trump se está equivocando", Almeida ha asegurado que se alegra "que en este caso Santiago Abascal por fin entienda que tampoco hay que decir a todo que sí a Trump".

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