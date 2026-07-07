De Elmo a zorro pasando por los 'Monstruos Dementes': cuando la política británica se convierte en un carnaval

El contexto En los últimos años han proliferado los candidatos que recurren a disfraces extravagantes para llamar la atención. Uno vestido de cubo de basura logró 24.000 votos en las últimas elecciones a la Alcaldía de Londres.

Los británicos se preparan para votar tras la dimisión de Nigel Farage, lo que llevará a elecciones parciales en el Parlamento del Reino Unido. En estos comicios, además de los líderes de los partidos tradicionales, se espera la participación de candidatos extravagantes, incluso disfrazados, una tradición en la política británica. Un ejemplo es el "guerrero intergaláctico", quien se presentó disfrazado de cubo de basura y obtuvo 190 votos en las elecciones generales de 2023. El Partido Oficial de los Monstruos Dementes, con 40 años de historia, destaca por su enfoque excéntrico, mientras que el partido Devuélveme a Elmo se centra en los "derechos de los padres".

Los británicos están abocados a votar. Tras la dimisión del ultraderechista Nigel Farage este martes, habrá elecciones parciales al Parlamento del Reino Unido, y en ellas es probable que no solo se presenten los líderes de los partidos tradicionales. También se espera que lo hagan algunos candidatos extravagantes o, incluso, aspirantes que hagan campaña disfrazados.

Se trata de una tradición instaurada ya en la política británica. Es habitual que algunos líderes de formaciones minoritarias recurran a los disfraces para tratar de llamar la atención y captar votantes. Lo hizo el conocido como "guerrero intergaláctico". Con ese nombre se presentó un aspirante disfrazado de cubo de basura a las elecciones generales de 2023, en las que sacó 190 votos. Pero más llamativo fue lo acontecido en los comicios locales de Londres, donde recibió el apoyo de hasta 24.000 ciudadanos para convertirse en alcalde de la capital.

También se presentó a las elecciones al Parlamento de Escocia un aspirante disfrazado, en este caso, de zorro. Se trataba de un activista animalista que buscaba pedir que se prohibiera la caza de zorros en el país. Pero no era la primera vez que recurría a esta estrategia, ya que antes se había presentado como un alcatraz gigante.

Más histórico es el Partido Oficial de los Monstruos Dementes. Lleva 40 años presentándose a las elecciones. Cuatro décadas en las que ha impulsado a más de 200 candidatos. Todos ellos tienen un punto en común, y es que expulsan a cualquiera que les haga tener la mínima posibilidad de ganar las elecciones, convirtiendo en candidatos a los perfiles más extravagantes que encuentren. No es de extrañar que nunca hayan ganado unas elecciones, pero algunas de sus propuestas, como impulsar una ley para que los pubs abran de día, han acabado implantadas.

Lo es menos extravagante el partido Devuélveme a Elmo. Esta formación llegada directamente desde Barrio Sésamo hace campaña por lo que llaman "derechos de los padres", reivindicando especialmente la custodia compartida. Su candidato se presentó contra el primer ministro Boris Joshnson, sacando la friolera de ocho votos.

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