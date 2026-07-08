La alcaldesa de València asegura que no pudo hablar con Mazón hasta las dos y media de la madrugada el día de la DANA

La alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá Verdet, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la DANA

¿Qué ha dicho? María José Catalá ha declarado como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. La alcaldesa ha confirmado que Emergencias les informó a las 12:30 de la alerta hidrológica en el Magro y en el Poyo.

La alcaldesa de València, María José Catalá, testificó en el juzgado de Catarroja sobre la DANA. Confirmó haber informado a Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, desde el CECOPAL, quien respondió que "todo era horrible". Hubo un contacto posterior durante el desalojo de Pinedo. Catalá mencionó que recibieron alertas hidrológicas el 27 de octubre y comenzaron a reforzar las plantillas de Bomberos y Policía. El 29 de octubre se activó la alerta naranja, y el 30 la roja, suspendiendo actividades escolares. Catalá aportará al juzgado notas y comunicaciones relacionadas con la gestión de la emergencia.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha declarado este miércoles como testigo en la causa de la DANA que se instruye en el juzgado de Catarroja. Según confirman fuentes presentes en su declaración, Catalá ha confirmado que envió un mensaje a Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, a las 23:13 horas informándole que estaba en el CECOPAL y este le contestó que "todo era horrible".

Ya no hubo más contacto hasta las 2:32 horas, cuando ella le llamó mientras se estaba desalojando Pinedo sin que nadie le diera el visto bueno para ello y fuera de sus competencias. Mazón le dijo que llamara a Pradas, pero ella no le respondió.

Otro dato interesante que ha aportado Catalá es que recibieron la alerta hidrológica en el Magro y en la Rambla del Poyo a las 12:30 horas por parte de Emergencias, un dato que hemos visto que apuntaba la exconsellera de Interior y responsable de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, en sus notas.

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El 27 de octubre, según Catalá, ya comenzaron a preparar la estrategia ante las primeras alertas amarillas, momento en el que los Bomberos y la Policía Local reforzaron sus plantillas. El día 29 de octubre activaron por la mañana la alerta naranja, cerrando espacios abiertos. Esa mañana, Catalá llamó a Salomé Pradas para preguntar si la situación era estable o iba a cambiar, sobre todo por la situación en los centros escolares. Le llamó su número dos, Emilio Argüeso, y le dijo que en Valencia no afectaría mucho.

Se activó la alerta roja a las 10:00 horas, se convocó el CECOPAL, que tuvo la primera reunión a las 11:00 horas, según ha declarado Catalá, una reunión que tuvo lugar a la vez que el pleno municipal. El 112 les informó de la DANA al noroeste y decidieron seguir la situación meteorológica, suspendiendo las actividades escolares y deportivas para el día 30.

Añade que no se suspendió la actividad escolar para el día 29 porque, según Pradas y Argüeso, tendría poca incidencia el temporal en la ciudad de Valencia: "Los niños ya estaban en clase y la preocupación era evitar desplazamientos grandes". Además, ha confirmado que desde la Conselleria no llamó nadie y que era ella quien llamaba.

Sobre el CECOPAL, Catalá asegura que no hay actas, sino notas pasadas a limpio que aportará al juzgado, al igual que su factura de las llamadas de esos días. La alcaldesa de València también aportará los mensajes con Mazón que tuvo el 29 de octubre y el informe sobre la DANA de la comisión de investigación del Ayuntamiento de València, así como el WhatsApp del equipo de gobierno del Ayuntamiento.

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