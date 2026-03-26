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El relevo de Montero

Solo Pedro Sánchez sabe quién será el sustituto de María Jesús Montero en el Gobierno

El contexto Según fuentes del Gobierno consultadas por laSexta, el presidente del Gobierno no ha compartido con nadie el nombre de la persona elegida como relevo de Montero. Los nombres que suenan a esta hora, son fruto de la 'Pedrología' o de aquellos que creen que saben lo que Sánchez va a hacer.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo en el Congreso/ Eduardo Parra / Europa Press
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María Jesús Montero se ha despedido del Congreso de los Diputados y del Gobierno con una frase también utilizada por Pedro Sánchez: "Ladran, pues cabalgamos". La salida de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda deja un vacío importante en el Ejecutivo y obliga a Sánchez a afrontar la quinta remodelación de su equipo.

Fuentes consultadas por laSexta aseguran que Sánchez no ha compartido con nadie la persona elegida para sustituir a Montero, aunque suena con fuerza el nombre de un peso pesado del Gobierno: el de Félix Bolaños.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes guardia silencio al ser preguntado por esta cuestión, como también hace otro de los favoritos, un Carlos Cuerpo que prefiere "no hacer quinielas".

No obstante, elegir a cualquiera de los dos rompería con una tradición marca de la casa de los gobiernos Sánchez, con tres mujeres ocupando las tres vicepresidencias desde 2021. Cabe recordar que Montero también es ministra de Hacienda y es una vacante que se tiene que ocupar.

Algunas fuentes apuestan por Jesús Gascón, actual Secretario de Estado de Hacienda y la persona que dirige en la sombra la política fiscal del país. Gascón fue el director general de la Agencia Tributaria entre 2018 y 2022, pero solo Sánchez sabe si contará con él, un secreto que desvelará este viernes.

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