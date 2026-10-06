El PP solicita la imputación del PSOE por financiación ilegal en la Audiencia Nacional

La otra cara Preguntado por esta cuestión, Pedro Sánchez ha confesado que no le sorprende que PP o Vox "presenten su enésima denuncia". "En fin, creo que no hay mucha sorpresa al respecto", ha asegurado tras el Consejo de Ministros.

El Partido Popular ha solicitado en la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por varios delitos, incluyendo cohecho y tráfico de influencias, en el caso Leire. El PP, como acusación popular, pide al juez Santiago Pedraz que investigue al PSOE por presuntamente pagar a la exmilitante Leire Díez para interferir en causas judiciales que afectan al partido o al Gobierno. El presidente Pedro Sánchez ha minimizado el intento del PP, criticando su enfoque de judicializar la política en lugar de abordar los problemas ciudadanos. El PP acusa al PSOE de liderar una "organización criminal" para proteger sus intereses, implicando a varias figuras y utilizando fondos públicos para financiar actividades ilegales.

El Partido Popular ha registrado este martes en la Audiencia Nacional un escrito solicitando la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal en el caso Leire.

El PP ha informado en un comunicado que, como acusación popular en este caso, ha solicitado al juez instructor Santiago Pedraz la citación como investigado del PSOE. La Audiencia Nacional indaga si desde el PSOE se pagó a la exmilitante Leire Díez para, junto a otros, tratar de torpedear causas que afectan al partido o al Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha quitado hierro al nuevo "intento de imputación" del PP contra el PSOE, que cuestiona no solo por el fondo, sino por "el estilo". "Hay dos formas de plantear una alternativa y la alternativa que lleva sistemáticamente planteando la oposición no es precisamente la de responder a los problemas que tiene la ciudadanía, sino la de tratar de judicializar la política", ha afirmado tras el Consejo de Ministros.

"En fin, a mí no me sorprende; no sé si a usted le sorprende que el Partido Popular o Vox presenten su enésima denuncia ante cualquiera de los tribunales, Audiencia Nacional... En fin, creo que no hay mucha sorpresa al respecto", ha concluido Sánchez.

¿Qué dice el escrito?

En el escrito, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo denuncia el "amplio catálogo de actuaciones delictivas" puestas en marcha por la dirección del PSOE mediante una "organización criminal" liderada, presuntamente, por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y creada en la sede del partido. Todo ello, señala la formación, con el objetivo de "proteger los intereses del Gobierno" y del partido frente a las investigaciones judiciales en marcha y tras los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta "organización criminal", agrega el PP, también contaba con la "colaboración" de la imputada Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE. Según el PP, la "organización criminal" intentó también "torcer la voluntad" de fiscales como José Grinda o Ignacio Stampa, así como del comandante de la Guardia Civil Rubén Villaba, valiéndose, presuntamente, de la relación "personal y reiterada" que mantenía Díez con Mercedes González, directora general de la Guardia Civil.

El PP afirma además en su escrito que el PSOE financió, con fondos públicos, a Crónica Libre, un "medio instrumental de la organización criminal". "Todo valía para financiar a las cloacas", apunta el comunicado. El PP ha señalado además la "falta de controles" por parte del Partido Socialista tanto "durante la puesta en marcha de la organización criminal" como en la actualidad.

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