Protección de Datos requiere información a TikTok por los contenidos de pederastia en la plataforma pero no bloquea su actividad

¿Por qué es importante? La Agencia Española de Protección de Datos afirma estar realizando "actuaciones en el ámbito de sus competencias", solicitando a 'Maldita.es' información sobre su investigación y a TikTok sobre sus actuaciones para retirar esos contenidos. Una vez analizada la información, ordenará "el bloqueo que impida el acceso a los enlaces y contenidos concretos".

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha solicitado a TikTok información sobre las medidas adoptadas para retirar contenidos de abuso sexual infantil, tras una investigación de Maldita.es que reveló más de 1.000 vídeos de este tipo en la plataforma. Aunque la AEPD no puede cerrar TikTok, puede ordenar el bloqueo de enlaces específicos. La Fiscalía ha abierto una investigación sobre estos delitos, basándose en la denuncia de Maldita.es. TikTok ha afirmado que ya está eliminando el contenido y colaborará con las autoridades. La AEPD trasladará la información a la autoridad irlandesa y a otras entidades europeas para prevenir futuros incidentes.

La Agencia Española de Protección de Datos va a pedir a TikTok información concreta sobre las actuaciones que está realizando para retirar los contenidos de abuso sexual infantil en su red antes de ordenar el bloqueo que impida el acceso a esos contenidos y ha aclarado que no tiene competencias para decretar el cierre de la plataforma.

Este organismo ha comunicado este miércoles que ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias tras la comunicación formal que recibió del Ministerio de Juventud e Infancia después de que una investigación de la fundación española Maldita.es destapara más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil en esa plataforma.

Este organismo ha observado que la investigación de los hechos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales, y que corresponde también a estos ordenar la retirada de contenidos que son penalmente ilícitos o restringir el acceso a un servicio.

La Agencia Española de Protección de Datos ha decidido solicitar a 'Maldita.es' la relación de los enlaces en los que, según la verificación realizada en su labor periodística, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos; va a requerir a TikTok información sobre las actuaciones para retirarlos; y ha anunciado que una vez analizada esa información ordenará el bloqueo que impida el acceso a esos enlaces.

Se tratará de una medida "concreta, proporcionada y adecuada", según este organismo, y ha asegurado que respetará las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional.

Denuncia delitos "especialmente graves"

La Agencia, que ha valorado el periodismo de investigación realizado para sacar a la luz hechos de esta gravedad, ha subrayado que los delitos que atentan contra niñas y niños "son especialmente graves y exigen una respuesta inmediata", y ha expresado un "firme rechazo" y su compromiso con la protección de las víctimas.

En el mismo sentido, este organismo ha recordado el compromiso que mantiene desde hace años, desde la normativa de protección de datos, con la protección de la infancia en internet y con la retirada urgente de contenidos sensibles. La investigación de los hechos que se han descrito en las informaciones publicadas corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales, ha observado la AEPD, y ha precisado que esos son también "la sede natural" para proponer, y en su caso acordar judicialmente, la retirada de contenidos penalmente ilícitos y cualquier restricción del acceso a un servicio.

La Agencia ha precisado que la propia legislación de protección de datos atribuye al Ministerio Fiscal la intervención cuando la difusión de imágenes de menores en redes sociales pueda suponer una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, para adoptar las medidas cautelares y de protección que procedan, y ha recordado que la AEPD cuenta con un protocolo de actuación en ese sentido con la Fiscalía.

La AEPD, ha aclarado en una nota de prensa, "debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye". La empresa TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa, por lo que, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) es la autoridad de control administrativa responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma.

En estos casos, las medidas que puede adoptar la AEPD se limitan a supuestos "tasados y excepcionales", como el procedimiento de urgencia. Con el objetivo de que se adopten las medidas que procedan para que estas situaciones no vuelvan a producirse, la Agencia Española va a trasladar toda la información conocida a la autoridad irlandesa, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas de protección de datos.

También la trasladará la información a la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales, y ha ofrecido su "plena cooperación" al Ministerio de Juventud e Infancia, al Ministerio Fiscal, a los órganos judiciales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Comisión Europea y a las autoridades europeas de protección de datos.

La Fiscalía abre una investigación por presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha encargado a la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, la investigación de los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en la plataforma TikTok.

Según ha informado este miércoles la Fiscalía General del Estado, la investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por 'Maldita.es'.

Este medio de verificación ha detectado en TikTok más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español. También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

Este miércoles han comparecido los denunciantes ante la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática a fin de ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio, que será objeto "de inmediato análisis y valoración".

En la denuncia se hace constar que 'Maldita.es' ha tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder tanto en esa red social, como en otras plataformas, o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico.

TikTok dice que trabajará estrechamente con Protección de Datos y autoridades competentes

TikTok ha señalado que tan pronto se conocieron las noticias sobre los vídeos de abuso sexual infantil en su plataforma, tomaron medidas para identificar y eliminar el contenido, y ha indicado que trabajarán estrechamente con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y todas las autoridades competentes.

"Tan pronto se publicaron estas afirmaciones, tomamos medidas para identificar y eliminar el contenido, y presentar informes al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) cuando ha correspondido", ha explicado un portavoz de la compañía. El contenido sexualmente explícito con menores "está categóricamente prohibido" en la plataforma, ha recordado, "y desplegamos tecnologías de detección avanzadas junto con un equipo dedicado a la seguridad infantil para identificar y eliminar este contenido de forma contundente".

"Dado que los actores malintencionados adaptan continuamente sus tácticas, trabajamos incansablemente para mejorar nuestras medidas de protección. Una respuesta colectiva es vital, y trabajaremos estrechamente con la Agencia Española de Protección de Datos y todas las autoridades competentes", ha afirmado a EFE un portavoz de la red social.

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